AUFGESCHLAGEN – NEUE BÜCHER Terézia Mora: Muna oder Die Hälfte des Lebens Liebe, die alles zerstört

Muna liebt Magnus, den Fotografen, den sie bei einem Redaktionsvolontariat kennengelernt hat. Nach einer gemeinsamen Nacht verschwindet er spurlos aus ihrem Leben. Muna, deren alkoholkranke Mutter einst eine erfolgreiche Schauspielerin war, ihre Laufbahn auf Provinzbühnen beendet und der Tochter die Liebe zur Bühne vererbt hat, trauert ihm nach, über all ihre flüchtigen Affären hinweg, in allen Städten, in denen sie nach ihrem Abitur in einer fiktiven Stadt in der DDR im Jahr 1989 studiert.

18.09.2023, 13:45 Uhr

Muna oder Die Haelfte des Lebens von Terezia Mora Foto: Luchterhand Literaturverlag/Luchterhand