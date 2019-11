Theater : Ein echter Lichtblick: Norway.Today in Trier

Trier Bühne1 inszeniert Norway.Today in der Europäischen Kunstakademie Trier als berührendes Musikschauspiel.

Regisseur Michael Gubenko von der Bühne1 inszeniert Norway.Today als Musikschauspiel. Livemusik spielt eine große Rolle am Abend: Schon vor Beginn stimmt „Dhresen“ ein, Keyboard und Schlagzeug, atmosphärisch, mal einlullend, mal fordernd. Kein Jazz, keine Klassik, kein Pop, aber irgendwo zwischen den Polen zu Hause. Auf der anderen Seite der Bühne, die sich mittig über die komplette Raumlänge erstreckt, sorgt später das Trio „Tired Eyes Kingdom“ (Elif Dikec, Isabelle Pabst, Yotam Schlezinger) für Atmosphäre. Sie spielen teils eigens für die Inszenierung geschriebene Stücke, die im Trip Hop und Ambient wurzeln und die sich perfekt in die Fjord-Szenerie einfügen. Die Kulisse ist einfach, aber effektiv (Bühne/Kostüme: Nadja Szymczak). „Do not disturb“, mahnen die großen Leuchtbuchstaben unter der Decke. Eine lange Stoffplane steht für die schneeverwehte Klippe, kann aber leicht in die Zelt-Kulisse verwandelt werden, wo August und Julie näher zu sich finden. Liebe als einzige Antwort? Das wäre dann ein doch ein bisschen zu profan. So steht der Selbstmord-Plan auch noch am Tag nach der heißen Nacht. Sie filmen ihre vermeintlich letzten Worte, sind unzufrieden, fangen von vorne an. So will man nicht abtreten: Nichts ist egal in einer Welt, der alles egal ist. Gestorben wird hier und heute nicht. Auch, weil die Schönheit der Welt immer wieder ihren Weg findet, es gibt immer Neues zu entdecken, auch in dunkler Nacht – bei August und Julie in Form des Polarlichts.