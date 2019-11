Bürgertheater : Ein Woyczek, der rührt und bewegt

Trier In der Bürgersparte des Theaters Trier hatte Georg Büchners Drama „Woyzeck“ mit ausgesprochen engagiertem Spiel Premiere.

Hoch auf ihrem Podest sitzen die hohen Herren, Woyzecks Peiniger, Arzt und Hauptmann. Dagegen schaut das einfache Volk aus der Röhre, hier aus aufgetürmten Tonnen. All das ist eindrücklich. Allerdings fehlt es der Inszenierung an szenischer und dramaturgischer Phantasie. Dudek lässt in einer Art neo-realistischen Szenenfolge solide am Text entlang spielen, den sie mit Zitaten aus den „Psychose“-Monologen der britischen Dramatikerin und Regisseurin Sarah Kane versetzt hat. Kanes psychotische Wahnvorstellungen höhnen gleich zu Beginn als maskierte Gestalten, die sich zu den Stimmen des nächtlichen kargen Bühnenwaldes gesellen, den zutiefst verstörten Woyzeck. Eine Szene, die zu den stärksten des Abends gehört und an Shakespeare erinnert. Leider ist Dudek nicht so radikal wie ihre Kollegin Kane. „Was ist der Mensch?“, ist die zentrale, ungeheuer aktuelle Frage dieses Stücks, ein biologisch gesteuerter Organismus oder ein sozial bestimmtes Wesen? Für Büchner ist er vordringlich ein gesellschaftliches Produkt, im Fall der „einfachen“ Leute und in Woyzecks Fall im Besonderen das Opfer einer dünkelhaften Ständegesellschaft und ihrer beschränkten Konventionen. Dudek zeigt dazu keine klare Haltung und verzichtet auch auf den Nachweis der Aktualität ihres Stücks durch entsprechende Verweise. Das ist ein ausgesprochenes Defizit dieser Aufführung. Stattdessen belässt sie es bei der reinen Parabel und setzt auf poetische Bilder, das burlesk Volksnahe einschließlich seiner Lieder sowie den Psychoterror der Wahnvorstellungen. So gerät die Personenzeichnung vielfach unterkomplex und stellt Ausstattung (Kostüme: Stephan Vanecek) vor Auslotung. Völlig außer Kontrolle gerät Dudek die Personenführung in der Prügelei zwischen Tambourmajor und Woyzeck und der finalen Mordszene, in der Woyzeck selbst für Bühnenverhältnisse unnötig hyperrealistisch, Marie im sich rot färbenden Wasserbecken ertränkt, wo sie als durchnässte Wasserleiche bis zum ­Schlussapplaus bleibt.