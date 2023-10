Nach langer Pause Bushido auf Abschiedstour: Gastspiel in der Region Trier

In Trier selbst wird Bushido also voraussichtlich nicht mehr auftreten, aber es dürften sich noch viele Fans an einen Auftritt von ihm im März 2007 in der Messeparkhalle in Trier-Euren erinnern. Damals ließ sich mit Gangsta-Rap noch richtig gut provozieren – auch wenn die Show wenig Anlass dazu gab, auf die Barrikaden zu gehen. Der Volksfreund titelte zwar süffisant „Kindergeburtstag mit Kindergeburtstag“, die Zwei-Stunden-Show in Trier sei aber durchaus okay gewesen – ein ebenso unterhaltsamer wie letztlich auch harmloser Auftritt vor 2000 Zuschauern. Vielleicht inspirierte der Besuch in Trier den Rapper auch zu einer Textzeile im Ende 2007 veröffentlichten Song „Der, der ich bin“: „Wieso kann dich keiner leiden? Die Antwort liegt bei dir. Wieso wohn‘ ich in Berlin, nicht Frankfurt oder Trier?“, rappt er dort. Inzwischen wohnt Bushido auch nicht mehr in Berlin – er ist mit seiner Familie vor über einem Jahr nach Dubai gezogen.