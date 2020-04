Beethoven : „Verehrungswürdige Eleonore ...“

Carmen von Nell-Breuning ist die Inhaberin des Dominikaner-Weingutes C. von Nell-Breuning in Kasel. Im Hintergrund: Ludwig van Beethoven und Eleonore von Breuning, in der Mitte das Haus der von Breunings auf dem Bonner Münsterplatz. Heute steht dort ein großes Kaufhaus. Foto: Dominikaner Weingut

Kasel Carmen von Nell-Breuning verbindet viel mit Beethoven. Die Inhaberin des Dominikaner-Weingutes in Kasel lebt mit dem ideellen Nachlass des Musikgenies. Wer weiß schon, dass die erste Liebe des rebellischen Teenagers Ludwig Eleonore von Breuning hieß?

Als Ludwig van Beethoven 1827 in Wien stirbt, findet man ein mit „gemalten Blumenkränzen umwundenes Blättchen“ in seiner Brieftasche. Darauf ist ein Gedicht zu seinem 20. Geburtstag zu lesen – unterzeichnet „von Ihrer Freundin und Schülerin Lorchen von Breu­ning“ Eleonore. Sie war die erste große Liebe des jungen Ludwigs.

Dieses Fundstück macht Carmen von Nell-Breuning glücklich. Seit Kindheitstagen kennt die Inhaberin des Dominikaner-Weingutes von Nell-Breuning aus Kasel (Kreis Trier-Saarburg) die Anekdoten rund um Familie von Breuning und Ludwig van Beethoven. Doch anlässlich seines 250. Geburtstags hat sie sich intensiver mit ihrer Familiengeschichte beschäftigt und dabei dieses Gedicht in der einschlägigen Literatur entdeckt: „Eleonore schreibt 19-jährig an ihren Freund Ludwig. Das hat mich sehr berührt!“

Das Dominikaner-Weingut C. von Nell-Breuning in Kasel. Foto: Dominikaner Weingut C. von Nell-Breuning

Info Das Dominikaner-Weingut C. von Nell-Breuning 1670 Christian Nell begründet die Weinbautraditon der Familie. 1709 adelt der römische Kaiser Joseph I. zu Ungarn und Böhmen Peter Christian Nell für seine Verdienste. Die Familie betreibt Weinbau. 1803/04 Christoph Philipp von Nell erwirbt große Ländereien und Weinberge in und um Trier. Um 1890 erbaut Oskar von Nell das Weingut im benachbarten Kasel und entwickelt es rasch zu einem mustergültigen Weinbaubetrieb. 1908 Arthur von Nell – Bruder von Oskar – ist Mitbegründer des bekannten Trierer Weinversteigerungsrings „Der große Ring, dem Vorläufer des heutigen VDP, Verband deutscher Prädikatsweingüter. 1970 Christoph und Ingeborg von Nell übernehmen das Weingut in Kasel. Sie begründen die erste Sektmanufaktur im Ruwertal. Der berühmte Sozialphilosoph und Theologe Oswald von Nell-Breuning (1890-1991) überträgt den Namenszusatz „Breuning“ an seinen Neffen und Patensohn Christoph. Oswald hatte den Zusatznamen „Breuning“ von seinem Onkel angenommen. 2013 übergeben Christoph und Ingeborg von Nell-Breuning übergeben das Weingut an ihre jüngste Tochter Carmen. Vom 11. bis 13. September 2020 feiert die Familie in diesem Jahr nicht nur den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, sondern auch das 350. Jahr der Weinbautradition der Familie mit einem großen fest im Weingut. Zum Auftakt am Freitag gibt es eine Sektparty.

Die Romanze zwischen Eleonore und Beethoven beginnt nicht lange nach dem Tod von Beethovens Mutter Maria Magdalena im Jahr 1787 in Bonn. Hofrätin Freifrau Helene von Breuning engagiert ihn als Klavierlehrer für ihre vier Kinder Christoph, Eleonore, Stephan und Lorenz.

Es dauert nicht lange, da geht er im Breuning’schen Haus am Münsterplatz ein und aus, übernachtet dort und spielt „stundenlang bis zu halben Nächten auf dem Klavier“. Helene ist verwitwet, hat ein großes Herz und noch mehr Geduld und Güte. Sie allein weiß mit dem impulsiven, störrischen und unfreundlichen Teenager umzugehen. „Er hat wieder seinen Raptus“, soll sie stets nachsichtig gesagt haben. Ein Ausdruck, den Beethoven nie wieder vergessen sollte.

Ludwig van Beethoven: Portrait, gezeichnet. von der Künstlerin Christiane Gerda Schmidt aus Köln. Foto: Carmen von Nell-Breuning/Christiane Gerda Schmidt

„Helene von Breuning war eine Ersatzmutter für Beethoven. Ihr Einfluss auf ihn ist nicht zu unterschätzen“, sagt Carmen von Nell-Breu­ning über ihre Urahnin, von der sie in der siebten Generation abstammt. „Sie hat ihm Umgangsformen beigebracht und ihn später in die Gesellschaft eingeführt.“ – Und ihn wohl so manches Mal vor dem Gesetz gerettet: Denn Ludwigs trunksüchtiger Vater Johann (1740-1792, selbst Musiker), randaliert nachts gelegentlich auf Bonns Straßen und gerät dadurch häufig mit Nachtwächtern und Polizisten aneinander. Heißsporn Ludwig verteidigt ihn vehement und gerät selbst ins Visier der Obrigkeit. Die einflussreichen von Breunings verhindern Schlimmeres, was Ludwig ihnen nie vergisst. Seine jugendlichen Schüler fühlen mit dem Unglücklichen. Besonders Eleonore.

Vielleicht färben diese besonderen Lebensumstände auf sein Werk ab. Carmen von Nell-Breuning jedenfalls lässt die wilde, ungezügelte, eigenwillige und doch so beseelte Musik des Rebellen nicht los. „Beethoven ist so lebendig, die Aufmerksamkeit in diesem Jahr so groß wie ich sie noch nie erlebt habe. Sein Werk ist genial und zeitlos. Ich habe allerdings den Eindruck, dass Beethoven in Deutschland nicht so gelebt wird wie etwa in Japan oder auch in Wien.“

Wien – dahin zieht es Ludwig van Beethoven 1792. Die Musikhauptstadt. Der Ort, wo das Publikum Mozart (er starb 1791) und Haydn als Helden gefeiert hatte. Dort will auch Beethoven Karriere machen, und so verlässt er das provinzielle Bonn samt Eleonore.

Das Breuning Haus in Bonn. Foto: Carmen von Nell-Breuning

Sie schreiben sich: „Sie und Ihre theure Mutter werde ich nie vergessen“, schwelgt er in Erinnerungen. Sie streiten sich. Er entschuldigt sich: „Verehrungswürdige Eleonore! Meine theuerste Freundin, es war ein „fataler Zwist“, bei dem er sich „verabscheuungswert betragen“ habe und legt ihr kleinlaut eine musikalische Widmung bei.

In den Annalen der Musikgeschichte kommt Eleonore von Breu­ning ob ihrer Beziehung zu Beethoven nur am Rande vor. Doch während noch heute Musikwissenschaftler rätseln, wen Beethoven mit dem Klavierstück „Für Elise“ verehrt oder wen er bei der unsterblichen Geliebten anbetet, widmet der junge Komponist seiner Jugendliebe offen einige Werke: die Klaviersonate C-Dur WoO. 51, ein Rondo für Klavier und Violine WoO 41 oder zwölf Variationen über „Se vuol ballare“, WoO40.

Ludovico brut und Eleonore halbtrocken, Sekt vom Dominikanerweingut Carmen von Nell-Breuning. Die Etiketten wurden anlässlich des Beethoven-Geburtstages von Christiane Gerda Schmidt aus Köln neu gestaltet. Foto: Weingut von Nell-Breuning

Auch die Beziehung zu Stephan von Breuning überdauert die Zeit. Er reist 1801 nach Wien und schreibt am Libretto von Fidelio mit. „Leonore“ lautet der ursprüngliche Name der einzigen Beethoven-Oper. Eine Biografie will er noch über seinen berühmten Jugendfreund schreiben, doch dazu kommt es nicht mehr. Stephan stirbt drei Monate nach Beethoven im Jahr 1827, nachdem er dessen Nachlass verwaltet hat.

Eleonore heiratet 1802 standesgemäß den Mediziner Franz Gerhard Wegeler. Sie ziehen nach Koblenz und laden Beethoven zu sich ein. Doch der kehrt nie wieder an den Rhein zurück.

Carmen von Nell-Breunings Familie besitzt einige Gemälde und Bilder aus der Zeit: von Eleonore und Stephan von Breuning, eine Zeichnung vom jugendlichen Beethoven oder ein Foto vom Breuning-Haus auf dem Münsterplatz, das für ein Kaufhaus abgerissen wurde. Fast alles Kopien. Die Originale hängen im Beethoven-Haus in Bonn. Briefe, die Stephan von Breuning und Ludwig van Beethoven austauschten, sind in verschiedenen Museen in Wien ausgestellt.