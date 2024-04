Neues Bühnenprogramm Carolin Kebekus kommt nach Trier – dieses Mal mit Jesus statt mit Pussy

Bei SHESUS handelt es sich um das vierte Bühnenprogramm der Kölner Komikerin. Im Rahmen von „PussyTerror“ errichtete Kebekus eine Terrorzelle, in „AlphaPussy“ wurde Kebekus zur Guerilla-Chefin und in „PussyNation“ schließlich zum Staatsoberhaupt. Nun geht es eben in den Himmel. Kebekus‘ Message ist klar: „The Sky is NOT the limit“.