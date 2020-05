Kultur : Carpitol: Das neue Trierer Filmtheater im Messepark startet

Trier Nur das Surren des Desinfektionsmittelspenders ist zu hören. Dabei sitzen in dem Kinosaal, wie Broadway-Chef Dirk Ziesenhenne betont, so viele Menschen wie seit Wochen nicht.

Gut drei Dutzend Journalisten sind gekommen, um mehr über das Autokino zu erfahren, in dem Zuschauer in den ­Trierer Moselauen schon bald Filme, Konzerte oder Comedyabende erleben können. Eine Idee, die Ziesenhenne, Winfried Kornberg (Pro Musik), Oliver Thomé (Popp-Concerts) und Oliver Neufang (Timeless Music & Events) erst zwei Wochen zuvor gekommen war. Und die trotz des organisatorischen und finanziellen Aufwands nun schon am Donnerstag, 14. Mai, Realität werden soll.

Ursprünglich sollte das Baby ­„Parcarena“ heißen. Daraus ist inzwischen das Wortspiel „Carpitol Kino & Kultur in den Moselauen“ geworden – in Erinnerung an das 1986 geschlossene Trierer Kino „Capitol“.

Aus bis zu 300 versetzt parkenden Autos sollen Menschen im Messepark einen guten Blick auf die 16 mal sechs Meter große LED-Leinwand haben. Diese ermöglicht es, auch bei Tageslicht Filme zu zeigen. Ein Angebot, das Ziesenhenne wichtig ist, weil viele Familien zuletzt besonders belastet waren. Zu sehen sind Kinderfilme wie „Die Eiskönigin 2“, „Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs“, „Mina und die Traumzauberer“, „Enkel für Anfänger“.

Für Erwachsene mit einem Faible für ihre Heimat gibt es lokale Produktionen: „City-Royale“, „Moselfahrt aus Liebeskummer“ und „Projekt Gambia“. Und natürlich werden auch Blockbuster und Kultfilme gezeigt, darunter „Bohemian Rhapsody“, „Grease“, „Jumanji – The next level“, „Joker“ und „Terminator 2“. Der Ton läuft übers Autoradio, und das ist mit ein Grund, warum die Fenster geschlossen bleiben sollten.

Neben der Leinwand gibt es eine Bühne für Live-Acts, von denen folgende bereits geplant sind: 23. Mai: SWR4 – Bei euch, 27. Mai: Stand Up Comedian Hazel Brugger, 29. Mai: Rap-Duo 257ers, 7. Juni: Eure Mütter (Comedy), 13. Juni: DJ Boris Brechja. Applaus-Hupen ist zum Lärmschutz aber verboten. Auch Tufa, Theater oder Mosel Musikfestival könnten ins Programm eingebunden werden, die Gespräche laufen. Vorerst dürfen allerdings nicht mehr als drei hauptberufliche Künstler auf die Bühne – eine Auflage, die manches einschränkt.

Ohnehin gibt es wegen der Pandemie vieles zu beachten. Tickets (22 Euro für ein Auto mit zwei Erwachsenen) gibt es online unter www.carpitol-trier.de. Sie werden durchs geschlossene Fenster gescannt, Autos werden eingewiesen, eine Platzwahl ist nicht möglich. Der Motor bleibt aus, Fenster und Türen zu. Speisen und Getränke werden vor Ort nicht verkauft, man kann sie aber selbst mitbringen. Es gibt auch keine Toiletten. Und maximal zwei Erwachsene und drei Kinder sind pro Auto zulässig. Je einen Euro pro Auto wollen die Veranstalter für Künstler spenden. Wie lange das Carpitol existieren wird, um der Kultur in Trier wieder eine Bühne zu bieten, ist völlig offen. Vielleicht Wochen. Vielleicht Monate.

Auch Bitburg soll auf seiner Ex-Airbase ein Autokino bekommen. „Es sieht gut aus“, sagt Timo Brill von der Speicherer Agentur „Schneider Promotion“. Er sei in der finalen Abstimmung mit den Sponsoren. Schon am 18. Mai könnte der erste Film vor den Motorhauben auf der Leinwand flimmern. Mindestens zehn, vielleicht aber auch bis zu 30 Tage lang soll das Autokino öffnen, das ebenfalls eine Bühne bieten will. Mehrere Bands hätten schon angefragt, sagt Brill. Speisen und Getränke dürfen nicht verkauft werden. Ein Toilettenwagen ist nur für den Notfall da.

Daun verwandelt einen Sportplatz im Stadtteil Rengen vom 22. bis 24. Mai in ein Autokino: Am Freitag und Samstag (22./23. Mai) sind jeweils zwei Filme zu sehen, um 19.30 und 22.30 Uhr. Am Sonntag gibt’s Kino für Kinder (15 Uhr). Der Erlös geht an eine soziale Einrichtung.

In Simmern entsteht anlässlich der „Heimat Europa-Filmfestspiel“ das erste Autokino in der Geschichte des Hunsrücks: vom 9. August bis 6. September wird am Alten Bahnhof eine 16 Meter breite und acht Meter hohe Leinwand errichtet. Ausrichter ist das Pro-Winzkino. Die Festspiele verstehen sich als zentrale Austragungsstätte für Heimatfilme aus Deutschland, die – so die Veranstalter – derzeit in der Tradition von Edgar Reitz eine Renaissance erleben. Schauspielerin Katja Riemann verleiht den Preis für den besten modernen Heimatfilm. „Keinen Oscar, sondern einen Edgar“, sagt Festspielleiter Urs Spörri.

Inhaltlich liegt der Fokus auf der Reihe „Oorlab dehääm – mit dem Kino um die Welt“, in der Filme gezeigt werden, „die ein besonderes Urlaubsfeeling für die zwangsweise zu Hause gebliebenen Gäste erzeugen“. Und in der Reihe „AutoKultKino“ erwarten die Besucher Klassiker, die das Automobil in den Mittelpunkt stellen.