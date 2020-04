Kunst : Maju! Hier können Künstler ihre Stücke verkaufen

Trier Der Trierer Cartoonist Johannes Kolz bietet eine neue kostenlose Online-Galerie, wo Maler, Bildhauer oder Fotografen ihre Werke anbieten können.

Mit einer neuen Online-Plattform will Kolz vermittelnd Unterstützung bieten. Unter www.kunstsicher.de haben Kunstschaffende die Möglichkeit, sich und ihre Arbeiten kostenfrei zu präsentieren und die Werke idealerweise auch zu verkaufen. „Ich denke an alles, was man in die Hand nehmen kann“, sagt Kolz – also Bilder, Grafiken, Drucke, Fotografien, Skulpturen und Objekte aller Art.