Trier : Fogerty & Co.: Premiere für neues Projekt in Trier

Fogerty & Co.: Premiere für neues Projekt in Trier

Trier (red) Hits ohne Ende – von Profis mit viel Leidenschaft auf die Bühne gebracht: Das kann man von FOGGER T. erwarten. Die Tributeband nimmt sich dem Southern-Rock-Werk von John Fogerty und Creedance Clearwater Revival an.

Am 23. Januar spielt die Band im Front of House in der Arena (Eintritt frei, Hutsammlung). Im Programm stehen Dauerbrenner wie „Hey Tonight“, „Bad Moon Rising“, „Proud Mary“, „Who´ll Stop The Rain“ ebenso wie CCR-Klassiker (u.a. „Green River“, „Fortunate Son“). FOGGER T.-Bassist Michael Kernbach und Schlagzeuger Rainer Kind spielten jahrelang bei Guildo Horns „Orthopädischen Strümpfen“. Die weiteren Bandmitglieder sind Klaus Spangenberg (Gitarre, Gesang) und Bastian Korn (Klavier, Gesang).