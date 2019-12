Die h-Moll-Sonate von Franz Liszt gehört zu den pianistischen Schlachtrössern. Unzählige Male wurde sie gespielt, aufgenommen, gedruckt, analysiert. Unzählige Male erntete sie Lobreden oder Verrisse.

Unzählige Pianisten haben sich an dieser Sonate versucht – mal mit mehr, mal mit weniger Glück. Ist diese Musik abgespielt – ein Fall nur noch für das x-te Konservatorienkonzert? Joseph Moog zeigt auf seiner neuesten CD: Aus dieser Sonate und generell aus Liszts Klavierwerk lassen sich immer noch neue Nuancen, neue Zwischentöne gewinnen. Moog, der Pianist mit Wohnsitz in Wincheringen und einer internationalen Karriere, sucht und findet neue Aspekte in dieser reichen Musik. Er schärft die für Liszt charakteristischen Gegensatzpaare. Liszts Musik bleibt Musik von Himmel und Hölle, von Engeln und Teufeln, von religiöser Emphase und freigeistiger Offenheit. Und dazu mit einem pianistischen Anspruch, der sich ins Riesenhafte auswächst.