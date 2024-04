„Vorverkauf läuft gut wie nie“ Pferdefestival Piesport sucht Talente – Auftritte zu vergeben

Die Bandwelle steht noch aus, aber auch so läuft’s beim Pferdefestival in Piesport schon rund. Wer im August beim preisgekrönten Kultur-Open-Air auf der Bühne dabei sein will, hat in diesem Jahr besondere Chancen – aber nur noch bis Sonntag!

09.04.2024 , 15:13 Uhr

Eine Impression vom Pferdefestival 2023 in Piesport. Foto: Mifra.art