Charlotte Kraemer aus Trier spielt in deutschen Top-Orchestern Nach der Schule 5 Stunden üben – der harte Weg zur Profi-Geigerin

Wer es mit seinem Instrument zum Profi-Musiker bringen will, muss einen steinigen Weg gehen. Neben Talent und Ehrgeiz ist eiserne Disziplin gefragt – und das in sehr jungen Jahren. Charlotte Kraemer hat all dies mitgebracht. Schon mit vier Jahren bekam sie Geigenunterricht, mit 16 verließ sie Trier, um am Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik in Weimar Abi und „Jungstudium“ in einem zu machen, mit 26 engagierte das Gewandhausorchester in Leipzig die Geigerin für sein Ensemble, bevor sie festes Mitglied der 1. Violinen im MDR-Sinfonieorchester wurde. „Im Nachhinein weiß ich auch nicht, wie ich das geschafft hab, nach der Schule noch fünf Stunden zu üben“, stellt sie fest, „aber man war da so im Sog. Ich hab auch nie mehr so viel geübt wie da. Es ist auch toll, wenn rund um einen herum Gleichaltrige das mitmachen.“