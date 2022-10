Chris de Burgh im Interview : Der erste Headliner in der Geschichte von Rock am Ring

Chris de Burgh spielt am 27. Oktober in der Arena Trier. Foto: Ruth Less

Trier Seine drei wichtigsten Songs? Nein, da ist die „Lady in Red“ nicht dabei. Chris de Burgh spricht vor dem Solo-Auftritt in Trier über Gott, den Teufel und Rock am Ring.

Er lebte als Kind in Afrika, dann in einer normannischen Burg in Irland. Als Musiker kam er anfangs kaum über die Runden, Chris de Burgh wurde auch mal ausgebuht. Aber dann kamen die 80er, dann auch noch eine Dame in Rot – und Chris de Burgh wurde zum Weltstar. Bis heute verkaufte er über 45 Millionen Tonträger. Vor dem Solo-Konzert in Trier spricht er über seinen Headliner-Auftritt bei Rock am Ring, seine wichtigsten Songs und den schlimmsten Fehler der Briten seit Jahrhunderten.

Chris de Burgh im Interview mit dem TV über...

INFO Chris de Burgh am 27. Oktober in der Arena Es soll ein besonderer Abend werden am 27. Oktober in der Arena Trier – der Ire tritt bei der Herbsttour solo auf, bei seinem Soloprogramm „An evening with Chris de Burgh“ verspricht er die „größten Hits und die besten Stories“ rund um seine lange Karriere. Hits wie „The Lady in Red“, „Don’t Pay the Ferryman“, „High On Emotion“ und viele andere werden dabei nicht fehlen. „Die Soloshows kommen super an“, sagt er dem TV: „Ich spiele viele meiner bekannten Songs, aber erzähle auch von den Stücken. Das Publikum kann sich auch Songs wünschen, es sind intime Abende – und die Zuschauer haben viel Spaß.“ Dass Chris de Burgh auch ohne Band bestens unterhalten kann, das werden viele Trierer so bestätigen können: Im Juli 2018 war er bereits solo im Amphitheater zu erleben. Infos: poppconcerts.de

... seine ungewöhnliche Kindheit – in Afrika und einer normannischen Burg ohne Heizung und Möbel in Irland.

Seine Familiengeschichte lässt sich bis ins tiefe Mittelalter zurückverfolgen – Chris de Burghs Vorfahr Hubert de Burgh (mütterlicherseits) war Anfang des 13. Jahrhunderts als sogenannter Justiciar „der zweitmächtigste Mann Englands - hinter dem König“. Aber auch die persönliche Vita ist ungewöhnlich: Geboren wurde er in Argentinien (als Sohn eines britischen Diplomaten und einer irischen Sekretärin). Als Kind lebte Chris de Burgh in den 1950ern jahrelang in Afrika, unter anderem in Nigeria. Seine Erinnerungen an die Zeit in Afrika, als England noch Kolonialmacht war? „Da war ich im Alter von vier bis sieben Jahren. Ich erinnere mich ans Spielen mit Kindern. Ob du schwarz oder weiß bist, spielt keine Rolle, wenn du einen Ball kickst. Ich erinnere mich auch an die Hitze, an die rote Erde und an die Märkte mit Hühnern, Schweinen und auch Schlangen. Und an die bunten Kleider der Händlerinnen. Ja, vor allem die Gerüche und die Farben sind präsent – und ich war auch später oft in Afrika.“ Mit 12 zog er mit der Familie in eine alte normannische Burg im Süden Irlands. „Die hatte mein Großvater gekauft, er war General in der britischen Armee. Wir hatten kein Geld – und er wollte den Rest seines Lebens mit seiner Tochter und uns verbringen. Als wir eingezogen sind, gab es dort keine Heizung, kein fließendes Wasser und keine Möbel. Wir hatten Kerzen und schliefen auf dem Boden. Es fühlte sich wie Camping an, aber es war auch aufregend.“ Sein Opa sei erst zwei Jahre nach ihnen eingezogen: „Wir machten ein Hotel draus – und ich habe dort mein Handwerk gelernt: Ich habe den Gästen nach dem Abendessen Songs auf der Gitarre vorgespielt“, so erinnert sich Chris de Burgh.

... drei Songs aus seinem umfangreichen Werk, die ihm besonders viel bedeuten.

Rund 330 Songs hat Chris de Burgh in seiner langen Karriere komponiert und getextet. Es fällt ihm aber nicht schwer, für den TV drei davon auszuwählen, mit denen er besonders viel verbindet. „Spanish Train“ (1975) zählt er dazu, „weil es der erste wichtige Song war, den ich geschrieben habe und der auch heute noch auf große Resonanz stößt, vor allem in englischsprachigen Ländern.“ Im Song spielen Gott und der Teufel Karten – „es geht um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse – auch in jedem einzelnen Menschen“, so nennt es Chris de Burgh. Als zweites Stück wählt er „The Grace of A Dancer“ aus: „Aus der Geschichte ließe sich ein fantastischer Film machen, schon wegen des dramatischen Endes. Ich hatte großen Spaß beim Schreiben.“ Song Nummer drei ist „The Simple Truth (A Child is Born)“ – auch wegen der Auswirkungen, die das Lied hatte. „Für den Song bedanken sich heute noch viele Menschen bei mir.“ „The Simple Truth“ war Teil der gleichnamigen großen Solidaritätsaktion für kurdische Flüchtlinge, die im Golfkrieg vor den mörderischen Truppen von Saddam Hussein fliehen mussten.

Ganz nahbar: Chris de Burgh im Amphitheater Trier (2018). Foto: TV/Clemens Sarholz

... seinen Durchbruch als Musiker vor 40 Jahren in Deutschland mit dem Album The Getaway – und die harten Jahre zuvor.

„Es ist großartig, wenn man den Durchbruch schafft. Aber mein Debüt erschien ja bereits 1974 – und ich machte mir keine Illusionen, es ist ein hartes Geschäft: Mir war völlig klar, dass ich ganz viel Arbeit investieren muss und zwar überall auf der Welt – das ist heute mit dem Internet etwas anders“, erzählt de Burgh, der vor 40 Jahren mit „Don’t Pay the Ferryman“ seinen ersten großen Hit in Deutschland hatte. „Man wird nicht sofort von allen geliebt, das gehört dazu. Ich bin viel gereist, habe viele Shows gespielt, auch vor wenigen Zuschauern. Ich bin auch ausgebuht worden. Du brauchst ein dickes Fell in dem Geschäft – und das habe ich.“ Der Ire ist froh, den harten Weg gegangen zu sein, der Lernprozess sei wichtig: „Wenn du richtiger Bergsteiger werden willst , musst du den Berg von unten nach ganz oben erklimmen – du kannst dich nicht mit dem Hubschrauber auf dem Gipfel des Mount Everest absetzen lassen und dann sagen: Okay, jetzt lerne ich das Bergsteigen.“

... eine besondere Erinnerung an die Eifel – Chris de Burgh war der allererste Headliner bei Rock am Ring, bei der Premiere 1985:

Das erste Rock-am-Ring-Festival bot eine ziemlich bunte Mischung. 30 Bands, eine Bühne, 75.000 Besucher – und Chris de Burgh war erster Headliner am Premieren-Abend: „Das war sehr aufregend“, erinnert er sich: „Vor mir spielten unter anderem Joe Cocker – ein wundervoller Mensch, der ja leider vor einigen Jahren gestorben ist – oder auch Bands wie U2. Das war toll zu sehen, wie Zehntausende Leute tanzen und Spaß haben.“

