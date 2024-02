Comedy-Star Chris Tall Chris Tall in Trier: Vom kleinen Keller in die großen Arenen

Das Interesse am neuen Programm von Chris Tall ist riesig: Über 50 Termine stehen in diesem Jahr noch auf Spielplan – alle in deutlich größeren Locations als dem MJC-Keller. Und fast alle sind bereits ausverkauft. Deshalb geht die Tour auch 2025 in großen Arenen weiter, Tickets sind schon verfügbar. Am 25. April 2025 wird er dann wieder in der SWT-Arena auftreten.