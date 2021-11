Konzerte : Christmas Moments: Tour auf 2022 verschoben

Trier Warum eine musikalische Weihnachtstradition in der Region Trier auch in diesem Jahr ausfallen muss.

(red) Eine Weihnachtstradition in der Region fällt flach: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden die Christmas-Moments-Konzerte von Thomas Schwab und Band erneut verschoben. „Das steigende Infektionsrisiko sowie die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern machen die Durchführung einer Tournee für uns unmöglich“, sagt Schwab, der im Dezember 2022 mit „25 Jahre Christmas Moments“ auf Jubiläumstour gehen will. Die Konzerte in der Region werden am 9. Dezember 2022 in Daun und am 23. Dezember 2022 in Trier nachgeholt. Das „Warm-up-Konzert“ am 5. Dezember 2021 in der Wallfahrtskirche Klausen soll aber wie geplant stattfinden.