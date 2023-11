Filmstar und Oscar-Preisträgerin Anna Magnani: Was eine Ausstellung an der Uni Trier über die italienische Schauspielerin verrät

Auf Flohmärkten kann man eine Menge entdecken – Bücher, Nippes, Meißner Porzellan, Schallplatten, Vintage-Klamotten und alles, was der Mensch nicht (mehr) braucht. Manchmal findet man auf einem solchen Trödelplatz auch die Liebe – besser: die Passion – seines beziehungsweise ihres Lebens. So erging es Ute Maria Lerner, die in den 1980er und 1990er Jahren als Schauspielelevin in Düsseldorf viel Zeit hatte, die Tändelmärkte in der Umgebung zu durchstöbern.