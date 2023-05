Abschluss des Opernzyklus dieser Spielzeit am Theater Trier Von tönender Stille und der Einsamkeit der Seele: Claude Debussys Oper „ Pelléas et Mélisande“ feiert in Jean-Claude Beruttis Inszenierung Premiere in Trier

„Du dunkler Wald, aus dem wir nie hinausgegangen“. Es sei erlaubt, den Bericht über einen so zauberhaften Abend wie den am Samstag im Theater Trier mit einer Gedichtzeile von Rainer Maria Rilke zu beginnen. Denn auch dort entgingen auf der großen Bühne weder Mélisande noch Pelléas und schon gar nicht Golaud jenem Seelendunkel, das sein Bild im Waldesdunkel und der Düsternis eines alten Schlosses findet. Unter der Regie von Jean -Claude Berutti feierte Claude Debussys Oper „Pelléas et Mélisande“ am Wochenende im Haus am Augustinerhof Premiere. Die Inszenierung ist die letzte Produktion des französischen Theatermachers als Direktor des Musiktheaters. Mit seiner poetischen Inszenierung hat der Regisseur seinem Publikum ein wunderbares Abschiedsgeschenk gemacht und ein mutiges dazu. Ist doch die Oper, mit ihrer wie im Gespräch fortlaufenden Musik und mit ihrem symbolistischen Text ein hochkomplexes Unterfangen. Debussys „Drame lyrique“ in fünf Akten liegt als Libretto das gleichnamige Schauspiel des belgischen Symbolisten Maurice Maeterlinck von 1893 zugrunde. Der Abend beginnt traumhaft. Draußen und drinnen durchdringen sich zum inneren Bild auf der von Rudy Sabounghi eingerichteten Bühne. Am Kaminfeuer im Salon sitzt der verwitwete Golaud mit seinem Sohn Yniold. Hinten auf der Bühnenwand ist ein dunkler Wald zu sehen, durch den eine Straße führt. Darauf ist der Prinz in der Erinnerung unterwegs hin zu seiner ersten Begegnung mit der geheimnisvollen Mélisande, die er weinend und verlassen im Wald findet, als er auf der Jagd der Blutspur des Wildes folgt.