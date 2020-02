Klassik : Eine monumentale Tango-Messe

Trier Das Collegium musicum in Trier bringt ein besonderes südamerikanisches Werk auf die Bühne der Universität, am nächsten Tag geht es damit nach Paris.

Zum 50. Jubiläum der Gründung der Universität hat das Collegium Musicum, das musikalische Ensemble dieser Hochschule, im frisch renovierten Auditorium Maximum (Audimax) ein besonderes Musikprogramm aifgeführt. Am 16. Februar wird das Orchester sinfonische Werke aufführen, den Anfang jedoch machte am Freitagabend ein Werk aus der südamerikanischen Heimat des seit 2010 amtierenden Musikdirektors Mariano Chiacchiarini: die „Misa Tango“ des Komponisten Martin Palmeri (*1965 in Buenos Aires). Es war die europäische Uraufführung in der Originalversion mit vier Bandoneons.