Interview Tobias Scharfenberger : „Kultur ist ein systemrelevanter Wirtschaftszweig“

Für das Mosel Musikfestival 2020 war schon einiges geplant. Foto: Mosel Musikfestival/Mosel Musikfestival 2020 Katalog

Trier Wie gehen Festivalveranstalter mit der Corona-Krise um? Tobias Scharfenberger, Intendant des Mosel Musikfestivals, spricht darüber.

Der Intendant des Mosel Musikfestivals (MMF) spricht über die Aussichten fürs Programm 2020, die Grenzen von Online-Konzerten und die Tücken der Umwandlung von Tickets in Gutscheine.

Herr Scharfenberger, was Großveranstaltungen sind, hat die Politik immer noch nicht definiert. Sind es 1000 oder nur 100? Unter welchen Bedingungen kann das MMF 2020 stattfinden?

TOBIAS SCHARFENBERGER Das ist genau unser Dilemma. Es gibt keine belastbaren Vorgaben, ob und wie Konzerte in absehbarer Zeit durchgeführt werden können. Speziell unsere Herausforderung beim Mosel Musikfestival ist es, dass wir eine Vielzahl völlig unterschiedlicher Spielstätten haben. Da kann unter Umständen ein Spielort mit einer Kapazität von 500 Plätzen wesentlich unproblematischer sein, als eine Spielstätte für 50 Zuhörer. Wir benötigen dringend rechtsverbindliche Vorgaben, auch vor dem Hintergrund der vertraglichen Verpflichtungen, die wir als Veranstalter gegenüber unserem Publikum, den Künstlern und Dienstleistern eingegangen sind oder noch eingehen müssen, aber auch, um wirtschaftlich verantwortungsvoll planen zu können.

Ist es denkbar, dass Sie die großen Konzerte wie den Auftakt mit der Deutschen Staatsphilharmonie und den Schlussakkord absagen, die kleineren Veranstaltungen aber wie geplant laufen können?

SCHARFENBERGER Denkbar ist sehr vieles, zumal wir beim Festival ein wunderbar kreatives Team sind und wir über ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügen, um ein Programm künstlerisch-inhaltlich anzupassen und aufregend zu gestalten. Der Punkt ist, dass wir zunächst einmal rechtsverbindliche Aussagen benötigen, denn natürlich hat die Gesundheit aller Beteiligten – ob Besucher, Künstler oder Mitarbeiter – höchste Priorität. Aber das Mosel Musikfestival ist auch ein Unternehmen und muss wirtschaftlich verantwortungsvoll entscheiden können, was machbar ist und was nicht.

Wie würde es sich auch auf die Finanzierung des Festivals auswirken, wenn gerade die großen Konzerte mit viel Publikum und entsprechenden Einnahmen wegfielen?

SCHARFENBERGER Die Budgets und Finanzierungen für ein so großes Festival mit solch‘ unterschiedlichen Formaten und Spielstätten zu erstellen, ist alljährlich ein äußerst diffiziles und fein ausbalanciertes Konstrukt, das bis zum Schluss schon im Normalfall viele schwer zu prognostizierenden Variablen enthält (Käuferverhalten, Wetter, etc.). Von daher sind alle zusätzlichen Veränderungen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen gravierend und verlangen häufig das Konstrukt neu zu denken, so viel kann man, denke ich, sagen.

Bis zum ersten geplanten Konzert sind es noch 4 Wochen. Was würden Sie als Intendant ohne Corona derzeit machen?

SCHARFENBERGER In dieser Zeit waren ursprünglich zwei internationale Konferenzen von Festivalveranstaltern, Künstlermanagements und Ensemblevertretern in Barcelona und Galway vorgesehen. Gemeinsam mit Kaufmännischer Leitung und Künstlerischem Betriebsbüro würde ich mit Hochdruck an der Programmplanung für 2021 arbeiten, Budgets erstellen, passende Spielstätten auswählen und damit beginnen, Drittmittel einzuwerben sowie vieles mehr. Ich hätte definitiv keine Langeweile...

In diesem Jahr steht das Festival auch unter dem Motto „Mit allen Sinnen“. Da wollten Sie Augenmasken verteilen, damit die Zuhörer sich ganz auf die anderen Sinne wie Hören und Riechen konzentrieren. Auch ein Concert de Parfums ist geplant. Wie gehen Sie damit um?

SCHARFENBERGER Fragen Sie mich das bitte noch einmal nach dem 30. April, nachdem die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten konferiert hat.

Sie haben auch wieder einige Freiluftkonzerte und „Weinklang“-Abende draußen im Programm. Diese Formen des Zusammenkommens dürften bei schönem Wetter doch kein Problem sein, oder?

SCHARFENBERGER Auch dies fragen Sie mich am besten noch einmal nach dem 30. April.

Ein Programmschwerpunkt 2020 ist im Jubiläumsjahr ein Beethoven-Zyklus. Kann man den, falls Konzerte verschoben werden müssen, im Jahr 2021 nachholen?

SCHARFENBERGER Wir sind darüber mit Künstlern und Managements und in unserem Festivalnetzwerk ebenfalls im Austausch. Natürlich kann man immer hingehen und gewisse Programmpunkte um ein oder zwei Jahre verschieben. Aber nur um den Menschen, die nicht so einen tiefen Einblick in unsere Branche haben, einmal die wirkliche Dramatik der Lage und Dimensionen klar zu machen: Unsere musikalischen Partner sind zu einem ganz großen Teil freischaffende Musiker in nicht stetigen Beschäftigungsverhältnissen. Darunter sind viele Spitzenkünstler und Weltklasseensembles, von denen wir, wenn diese Lage noch lange anhält, derzeit überhaupt nicht wissen, ob sie aufgrund ihrer Finanzierungslage im kommenden Jahr noch existieren werden! Das ganze Touring der großen Orchester und in welchen Besetzungen diese künftig noch werden auftreten können, all das steht gegenwärtig völlig in den Sternen.

In Ihrem offenen Brief an die Bundesregierung, den Sie zusammen mit 39 weiteren Musikfestivals unterzeichnet haben, mahnen Sie die Gleichbehandlung der Kultur mit den Bereichen Sport, Religionsgemeinschaften und Wirtschaft an. Warum ist die Kultur so wichtig?

SCHARFENBERGER Bei aller Bewunderung für die Kreativität der Künstler im Internet – keine noch so gute Grafik- und Soundkarte, kein Streamingdienst kann ein „Live“-Erlebnis in Gemeinschaft (egal ob Musik, Schauspiel, Tanz oder Ausstellung) ersetzen. Und all das machen die Künstler derzeit kostenfrei zugänglich, obwohl sie zum Teil dramatische Einnahmeausfälle haben. Gleichzeitig hat die Bevölkerung eine große Sehnsucht, wieder in Konzerte zu gehen oder Museen zu besuchen, in Chören zu singen, etc.. Wenn uns diese Ausnahmesituation etwas lehrt, dann die Tatsache, was uns Menschen an geistiger Nahrung, an Miteinander und anregender Unterhaltung fehlt, wenn die vorgenannten Veranstaltungen plötzlich nicht mehr ohne weiteres zugänglich sind. Das zeigt auch das übergroße mediale und politische Echo, das unser Positionspapier findet. Darüber hinaus ist Kultur auch ein systemrelevanter Wirtschaftszweig, selbst wenn Künstler das nicht immer gerne hören. Allein die deutschen Festivals setzen jährlich viele hundert Millionen Euro um. Daran hängt eine vielfache Wertschöpfung in anderen Wirtschaftszweigen: Gastronomie, Tourismus, Medien, Veranstaltungstechnik etc.. Kulturangebote sind der härteste unter den weichen Standortfaktoren. Auch daran ist zu denken, wenn man über Bach, Beethoven, Mozart, Wagner, Ligeti, Sting, Rihanna oder Gregory Porter spricht.

Wo sehen Sie die Ungleichbehandlung?

SCHARFENBERGER Es leuchtet nicht ein, warum ein Möbelhaus mit 800 qm Fläche oder eine Outlet-Mall unter Auflagen seine Pforten wieder öffnen darf, aber Kulturinstitutionen geschlossen bleiben. Wir sind eine wirtschaftlich und gesellschaftlich sehr systemrelevante Branche, leider weisen wir nicht immer so lautstark und geschlossen darauf hin wie andere. Vor allem sind wir aber eine äußerst kreative Branche, die ganz besonders in solchen Zeiten Reflexionsräume und geistige Nahrung für die Menschen anbietet. Diese Kreativität sollte man zulassen, sie tut uns allen gut! Wir können mit variablen Ensemblegrößen, besonderen Räumen und geleiteten Publikumsgruppen wahrscheinlich so gut und ideenreich umgehen, wie nur wenige andere Branchen.

In dem Positionspapier heißt es: „Wer jetzt Festivals und Künstler sterben lässt, wird morgen mit kulturell verwaisten Landstrichen bestraft.“ Warum sollte die allmähliche Wiederbelebung des Kulturlebens nach dem Shutdown nicht auch bei der Musik gelingen?

SCHARFENBERGER Ich denke, wir müssen das sehr nüchtern realistisch sehen, dass hier eine ganz große Gefahr besteht! Die Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie und die ergriffenen Maßnahmen zu deren Eindämmung werden weltweit unsere Gesellschaften tiefgreifend verändern und noch lange nachwirken. Kulturausgaben sind in nahezu allen öffentlichen Haushalten in Deutschland sogenannte „freiwillige Leistungen“. Die gewaltigen und notwendigen Hilfspakete, die gegenwärtig geschnürt werden, müssen finanziert, beziehungsweise irgendwann zurückgezahlt werden. Für die kommenden ein bis zwei Jahre sind Haushalte und Budgets verabschiedet. Aber wir wissen alle, dass „freiwillige Leistungen“ (vom Schwimmbad bis zum Theater) die ersten sind, die zur Disposition stehen, wenn es darum geht, Haushalte zu sanieren. Und in Krisenzeiten ist auch die Generierung von Drittmitteln, auf die wir Festivals zwingend angewiesen sind, eine ganz große Herausforderung. Schlussendlich geht es wie so oft um die Frage: In welcher Gesellschaft möchten wir leben? Kultur kostet Geld – Unkultur noch wesentlich mehr!

Was mich aber wiederum besonders zuversichtlich stimmt, sind die wirklich herausragenden Mitarbeiter und Kollegen, mit denen ich gegenwärtig arbeiten darf. Sie haben so viele kreative, schöne und innovative Ideen, begeistern mit mich mit all ihrer Kompetenz, so dass wir – egal was die kommenden Monate bringen – auch zukünftig etwas Außergewöhnliches für unser Publikum werden bieten können.

Falls Sie Konzerte verschieben und die Konzertkarten gegen Gutscheine eintauschen, ist dies eine Bürde für die kommende Spielzeit. Sie werden dann 2021 deutlich weniger Einnahmen haben als sonst, weil Sie die alten „Kredite“ bezahlen müssten. Wie stehen die Gesellschafter dazu?

SCHARFENBERGER Die auch von politischer Seite vorgeschlagene Gutschein- und Umtauschregelung sehe nicht nur ich, sondern viele andere Festivalkolleginnen und -kollegen äußerst problematisch, weil sie ein Problem in die Zukunft verlagert und zu einem späteren Zeitpunkt die entsprechenden Umsatzerlöse fehlen. In Bezug auf das Mosel Musikfestival teilen unsere Gesellschafter diese Auffassung.

Sie haben vorletztes Jahr von den Gesellschaftern eine Budgeterhöhung bekommen und davon auch neues Personal eingestellt. Müssen Sie dies nun wieder rückgängig machen, um Ihr Budget einzuhalten?

SCHARFENBERGER Gegenwärtig ist das nicht der Fall, und dafür sind wir sehr dankbar!

Ein Drittel der Finanzierung des Festivals kommt durch Sponsoren zustande, darunter solche aus der Tourismus-Branche, die Corona nun selbst schwer trifft. Rechnen Sie damit, dass diese Sie weiterhin unterstützen?