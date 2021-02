Landesausstellung : Eine Schau ohne Publikum

Blick in die Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“: Besu cher dürfen die Räume derzeit nicht betreten. Foto: @ Radek Brunecky

Mainz/Trier Still ruhen „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“. Die große Landesausstellung in Mainz mit über 300 hochkarätigen Exponaten über die Welt des Mittelalters darf seit Wochen von niemandem angeschaut werden.

Es muss ein Desaster sein. Mehr als zwei Jahre haben Experten des Mainzer Landesmuseums, der Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) und weitere Fachleute an der Ausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa“ gearbeitet. Sie sollte – so stand es im Oktober im TV – rund 50 000 Besuchern die Welt des Mittelalters nahebringen, das Leben von päpstlich gesegneten Kaisern, selbstbewussten Bischöfen, Fürsten, Rittern und den aufstrebenden Städtern. Von der Eröffnung am 8. September an musste der Zugang fürs Publikum jedoch wegen der coronabedingten Hygiene-Auflagen stark eingeschränkt werden. Bis das Landesmuseum am 2. November komplett geschlossen wurde. „Es ist hochbedauerlich“, sagt nicht nur Professor Michael Embach, Direktor der Trierer Schatzkammer, aus der insgesamt neun äußerst wertvolle Handschriften ans Mainzer Landesmuseum ausgeliehen wurden, darunter der Codex Egberti als im Land einziges Unesco-Weltdokumentenerbe. Mehr als 300 hoch- bis höchstkarätige kunsthistorische Exponate stehen oder liegen nun in Vitrinen, in die keiner schauen darf. Außer dem Sicherheitspersonal.

In den zwei Monaten ihrer Öffnung war die Schau fast immer ausgebucht, sagt Dr. Birgit Heide, Direktorin des Landesmuseums Mainz. „Nach der medial äußerst positiv begleiteten Eröffnung wurde der Zugang nach den jeweils gültigen Corona-Regeln ermöglicht, hier gab es eine nahezu volle Auslastung der Zugangszeiten.“ So konnten insgesamt 12 234 Gäste die Ausstellung besuchen. Zudem, ergänzt GDKE-Sprecher Michael Bonewitz auf TV-Nachfrage, seien zeitweise „alle buchbaren Zeitslots rund einen Monat im Voraus ausgebucht“ gewesen und zahlreiche Gruppenbuchungen auf die Zeit nach dem Lockdown verschoben worden. „Mehr ging gar nicht“, so Bonewitz. Nichtsdestotrotz blieb dem Museum nach der Schließung Anfang November nichts anderes übrig, als Kartenbestellungen rückabzuwickeln. Das schmerze natürlich, sagt Heide, die nun darauf hofft, dass sich die Ausstellung über den geplanten Termin 18. April hinaus verlängern lässt.

Katalog Schöne Schätze Foto: Anne Heucher Man sieht nur, was man weiß. Wie wahr! Die Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ mit ihren mehr als 300 Exponaten hat so viele außergewöhnliche Stücke aus der Zeit von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa und bis zur Goldenen Bulle 1356 zu bieten, dass Besucher leicht etwas übersehen können. Hinzu kommt, dass die Mainzer Schau derzeit wegen Corona geschlossen ist. Dafür bietet der Katalog einen außerordentlichen Fundus an Einblicken in die Welt des Mittelalters zwischen Basel und Aachen, zwischen Metz und Frankfurt. Er liefert knapp drei Kilo geballtes Wissen über mehr als vier Jahrhunderte, dazu Karten, Genealogien und vor allem wunderbare Bilder. Wie unter einer Lupe können Leser die filigranen Werke der Buchkunst, Münzen, Siegel und Skulpturen im Großformat erkennen und vielleicht sogar besser verstehen als vor dem Original. Gut verständliche Texte führen in alle Epochen ein, wissenschaftlich fundierte Aufsätze vertiefen das. Dazu Erklärungen zu jedem Exponat. Die Lektüre ersetzt nicht den Besuch des Originals, aber macht Lust darauf. Und bleibt über die Ausstellung hinaus ein gutes Nachschlagewerk. Kein Wunder, dass die erste Auflage schnell vergriffen war. ⇥Anne Heucher „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“, herausgegeben von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) und Bernd Schneidmüller, Verlag Wissen Bildung Gemeinschaft, Darmstadt 2020, 560 Seiten, 48 Euro (im Buchhandel), im Museum 29 Euro.

Eine große Ausstellung zu verlängern ist laut der Vorsitzenden des rheinland-pfälzischen Museumsverbandes, Dr. Elisabeth Dühr, allerdigs ein sehr komplexes Unterfangen. Alle Leihgeber müssten einzeln befragt werden, mit allen müssten im Falle einer Ausstellungsverlängerung neue Verträge abgeschlossen werden – und das in der Sprache der Leihgeber. Zudem bringe jeder Leihgeber seine eigenen Konditionen mit, was Lagerung, Klimatisierung, Beleuchtung und Versicherung anbetrifft. „Das alles schafft zusätzliche Kosten, die man nicht unterschätzen darf“, so Dühr. Die Museumsexpertin nimmt jedoch auch eine große Solidarität von Museumsrepräsentanten während der Corona-Zeit wahr. „Viele Leihgeber sind sehr entgegenkommend und freundlich und selbst daran interessiert, dass ihre Leihgaben zu sehen sind“, sagt auch die Mainzer Museumsdirektorin Heide. „Leider sind auch einige Exponate in ihrer Ausleihe noch fraglich, weil gerade die ausländischen Partner coronabedingt nicht reisen dürfen, weswegen auch die Exponate nicht reisen dürfen.“

„Wir wären bereit, unsere Exponate länger in Mainz zu lassen“, sagt Embach für die Leihgaben der Trierer Schatzkammer. Der Codex Egberti ist – wie von Anfang an geplant – bereits zurück in Trier, in der Mainzer Vitrine liegt nun ein Faksimile. Auch der kostbare Deckel des Ada Evangeliars ist zurück in Trier, er wurde in der Ausstellung durch das Original der Handschrift ersetzt. „Es ist immer noch eine erlesene Sammlung von Trierer Stücken“, so Embach, der eine Verlängerung um deutlich mehr als acht Wochen aber für unrealistisch hält. „Wenn viele nicht mitspielen, haben Sie zu viele leere Vitrinen“, gibt er zu bedenken und weist auch auf die hohen Versicherungssummen hin, die bei einer Verlängerung der Ausstellung fällig würden. Denn nicht jeder Leihgeber ist mit einer Landesbürgschaft einverstanden. Viele bestehen auf eigene Versicherungen. „Das Ausstellungswesen ist eine hochkomplizierte Sache“, so Embach.