Landesausstellung : „Da war eine ungeheure Dynamik“

Besucher schauen sich die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in Trier an. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ war nicht nur für die drei beteiligten Museen ein Erfolg. Auch die Stadt Trier profitierte.

Gäste aus den Benelux-Staaten, aus Frankreich sowie den angrenzenden Bundesländern trugen vor allem dazu bei, dass die Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches ein solcher Erfolg wurde - neben den Menschen aus der Großregion Trier, denen es vielfach erst nach den Herbstferien Ende Oktober einfiel, dass die seit Ende Juni laufende Groß-Ausstellung bald zu Ende ist. Mehr als die Hälfte aller knapp 205.550 Besucher besichtigte die Exponate in den drei beteiligten Trierer Museen erst in den letzten fünfeinhalb Wochen. Der Chef der Trier Tourismus und Marketing GmbH Norbert Käthler spricht von einer „ungeheuren Dynamik“ bei den Buchungen. Diese hätten, auch coronabedingt, erst mit Eröffnung der Schau begonnen, anders als zuvor, wo zu Beginn bereits die Hälfte der Buchungen fix war. Kamen etwa im Rheinischen Landesmuseum in den ersten Wochen 500 Besucher pro Tag, waren es am Schluss 1600, erzählt Direktor Marcus Reuter. Und auch im Stadtmuseum Simeonstift sowie im Museum am Dom zog der Ausstellungsmagnet mit zunehmender Dauer immer stärker, wie deren Direktoren Elisabeth Dühr und Markus Groß-Morgen am Freitag erklärten. Kein Wunder, dass alle drei Kataloge seit Wochen ausverkauft sind.