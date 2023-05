Show vor der Porta Nigra Danger Dan: Diesmal geht’s ohne Spraydose nach Trier

Trier · Danger Dan spielt seine Pianosongs wie „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ inzwischen auch in der Elbphilharmonie. Nun kommt er zurück nach Trier, an die Porta Nigra – diesmal aber nicht, um mit einer Graffiti-Crew „die Stadt vollzuschmieren“. Im TV erinnert er sich an eine kurze Affäre mit dem Sänger einer bekannten Trierer Band und er verrät, bei wem er seinen größten Hit „eins-zu-eins geklaut und kopiert hat“.

25.05.2023, 14:29 Uhr

Danger Dan - hier beim Auftritt mit der Antilopen Gang 2021 in Trier. Foto: Andreas Feichtner

Er spielte mit Star-Pianist Igor Levit, sorgte mit seinem Solo-Programm kürzlich für eine ausverkaufte Elbphilharmonie in Hamburg – und erreicht mit seinen Klaviersongs inzwischen ein Publikum, das ihm als Rapper bei der Antilopen Gang bisher verwehrt war: „Da kommen auch Eltern und Großeltern von Antilopen-Fans“, sagt er. Für Danger Dan, der eigentlich Daniel Pongratz heißt, läuft es aktuell rund.