Konzert : Neue Kompositionen, alte Rhythmen

Trier Das Al-Khayyat-Quartett hat sich mit arabischer Klassik, moderner Musik und Bach mit orientalischem Charme in die Herzen der Zuhörer in der Tufa gespielt.

(mehi) Der Trommelrhythmus klingt fremd – und doch vertraut. Er fordert das Cello heraus, Flöte und Oud schließen sich an. Eine akustische Rarität bekommen die knapp 100 Zuhörer im ausverkauften kleinen Saal der Tufa zu hören, einen 17/8-Takt – ungewohnt für europäische Ohren. „Wir haben uns von den Rhythmen inspirieren lassen“, erklärt Nora Thiele. Die Percussionistin im Al-Khayyat-Quartett brilliert mit einem virtuosen Solo. „Es gibt nur eine überlieferte Melodie des ägyptischen Komponisten Sayyed Derwish (1892-1923) zu diesem Rhythmus. Wir haben uns gedacht, wir fangen an, das zu ändern.“

Die „Samai Nahawand“ etwa ist ein Musikstück ähnlich eines Rondos, in dem sich verschiedene Melodien und Tempi, aber auch Rhythmen abwechseln. Auch ein irakisches Volkslied spielt das Quartett, mit Oud, der arabischen Laute, Ney, der arabischen Flöte, Cello und Trommeln. Die 17/8- oder 10/4-Rhythmen sind zwar ungewohnt, gehen aber wohlklingend ins Ohr, in die Hüften und Beine. Uralt ist das Instrument, das Rageed William zur Taqasim spielt, eine kleine Flöte mit extrem großen Doppelrohrblatt: die armenische Duduk, die schon um 90 v. Chr. bekannt war. Die gehauchten Töne, die aus der Flöte fließen, schweben im Raum. Dazu der immerwährende tiefe Grundton, den Cellistin Nao Sasaki streicht. Eine meditative Musik wie aus einer anderen Zeit. Die Melodie entsteht spontan auf der Bühne – reine Improvisation. Wie so oft an diesem Abend. Und ähnlich dem Jazz gestalten die Musiker immer wieder Soli.