Philharmonie : Von Steve Reich und Gerhard Richter bis Herbie Hancock

Gerhard Richters Gemäldeserie „Patterns“ hat Corinna Belz zu einem Film inspiriert. Foto: Philharmonie Luxemburg

Luxemburg Die Philharmonie in Luxemburg hat im November ein synästhetisches Experiment und vieles mehr im Programm.

„Synästhesie“ lautet das Zauberwort einer modernen Ästhetik. Das Lexikon übersetzt es mit „subjektives Wahrnehmen optischer Erscheinungen (Farben) bei akustischer und mechanischer Reizwirkung“. Was bedeuten soll: Jemand hört Musik und sieht dabei Farben. Oder auch: Jemand sieht Farben und hört dabei Klänge.

So ungewöhnlich ist dieser Effekt nicht. Dass Musik Klangfarben mitbringt, ist jedem Konzertbesucher geläufig. Und dass Farbkombinationen harmonisch sein können oder auch nicht, ist gleichfalls keine sensationelle Entdeckung. Es kommt darauf an, was Konzertveranstalter daraus machen.

Jetzt freilich plant die Luxemburger Philharmonie ein Experiment, das synästhetisches Empfinden auf die Spitze treibt. Am 24. November zeigt sie einen Dialog zwischen der „minimal music“ von Steve Reich und Gerhard Richters Gemäldeserie „Patterns“. Corinna Belz hat aus dieser künstlerischen Begegnung einen Film gemacht. Der beschreibt den Gleichklang von den akustischen Wiederholungsfiguren bei Steve Reich und Gerhard Richters Arbeiten. Einen Bogen von Reichs Minimal Music-Klassiker „Piano Phase“ bis zum neuen Werk „Reich/Richter“ verspricht auch der Monatsflyer der Philharmonie. Am 24. November findet in Luxemburg die europäische Uraufführung statt. Ein „concert visuel“ soll es werden, ein optisches Konzert. Jedenfalls ist es ein spannendes Projekt.

Das Neue-Musik-Festival „rainy days“ findet in diesem Jahr vom 22. November bis zum 1. Dezember statt. Ihre Veranstaltungen kreisen um das Motto „Weniger ist mehr“. Selbstverständlich hat das Konzerthaus auf dem Kirchberg mit all dem seine Möglichkeiten nicht erschöpft. Anfang des Monats erscheint das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Maris Jansons auf dem Kirchberg, bringt Pianist Rudolf Buchbinder mit und hat Beethovens 2. Klavierkonzert und die Zehnte von Schostakowitsch im Gepäck. Auch weitere Orchester werden im November auf dem Kirchberg gastieren: das Ural Philharmonic Orchestra aus dem fernen Jekaterinburg mit einem Rachmaninow-Programm. Und der politisch umstrittene und künstlerisch umjubelte Valerie Gergiev kommt nach seinem Auftritt im September erneut mit dem Mariinsky-Orchester in die Philharmonie – diesmal mit Rachmaninows Erster (18. November). Auch das Orchestre Philharmonique (OPL) ist im Monatsprogramm präsent. Es befasst sich in seiner „Aventure +“-Reihe mit der „Erschaffung der Welt“ und hat Milhauds „Création du Monde“ im Programm (22. November, 19 Uhr). Und das Orchestre de Chambre widmet unter dem Titel „Crossing Europe- Visiting Great Britain“ ein ganzes Konzert der britisch inspirierten Musik (17. November, 17 Uhr) – in Brexit-Zeiten genau der richtige Appell. Bleiben noch die „rising stars“, dieses Mal mit dem Goldmund Quartet und Musik von Haydn, Mendelssohn Tabakova und Brahms (12. November), und die prachtvolle französische Kirchenmusik des Barock mit dem „Concert d’Astrée“ unter Emanuelle Haim (19. November). Und wem das Angebot klassisch überfrachtet vorkommt, der ist bei Jazz-Größe Herbie Hancock bestimmt am richtigen Platz (16. November). mö

Komponist Steve Reich. Foto: Jeffrey Harmann