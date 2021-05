Weinlese statt Sex & Drugs & Rock’n’Roll : Die 60er Jahre – eine Lüge!

Pünderich Warum es einen Unterschied macht, ob man die Swinging Sixties in London oder in Pünderich erlebte.

Bald schon geriet ich ins Staunen. Was Simon, Jahrgang 1959, über dieses Jahrzehnt berichtete, wirkte auf mich befremdlicher als die Science-Fiction-Filme „Alien“ und „Avatar“. Seine Erinnerungen hatten nichts mit den sattsam bekannten, immer wieder runtergeorgelten Sex & Drugs & Rock’n’Roll-Geschichten über die Swinging Sixties gemeinsam. In seinen Erzählungen gab es keine Beatles und keine Rolling Stones. Kein James Bond und kein Easy Rider. Und schon gar nicht gab es Studentenunruhen oder Kommunen, in denen „freie Liebe“ praktiziert wurde.

Doch passt sein Stil zu den Verhältnissen einer Zeit, die ebenfalls auf schmückendes Beiwerk verzichtete. Notgedrungen. Im typischen Moseldorf der 60er (in Hunsrück und Eifel wird es nicht viel anders gewesen sein) war Überfluss ein Fremdwort. Die Winzerfamilie Simon musste ohne Waschmaschine, ohne Zentralheizung, ohne Telefon und ohne Auto auskommen. Und manchmal auch ohne Ehebett. Da das Geld knapp war, „verlieh“ man im Sommer das Schlafzimmer an Touristen. Soviel zum Thema „freie Liebe“.

Manches, was Simon schildert, wäre heute undenkbar: Lehrer, die Ohrfeigen verteilten. Ein Pastor, der Kindern mit dem Stock auf den Kopf schlug. Anderes hingegen klingt zukunftsweisend: Vater Simon musste nur zwei, drei Mal im Jahr mit dem Traktor zur Müllkippe fahren – mehr Abfall fiel nicht an. Über Nachhaltigkeit redete kein Mensch; sie war selbstverständlich, wurde täglich gelebt. Man kaufte Milch nicht im Tetrapak, sondern ließ sie sich in die Milchkanne abzapfen. Bohnen und Sauerkraut waren selbst einlegt und lagerten in Tontöpfen. Zudem hatten die Simons zwei Hausschweine, deren Fleisch garantiert „Bio“ war.