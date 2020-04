Bücher : Auf der Suche nach einer besseren Welt

Ein syrischer Flüchtling erzählt von seiner Heimat und von seiner Odyssee, die ihn schließlich nach Schweden führt.

Es ist ein unspektakuläres und doch ungemein inhaltsreiches Buch. Unter dem Titel „Der rothaarige Flüchtling“ schildert der Syrer Bengt Alshalabi sein gefahrvolles Leben: die Kindheit im damals friedlichen Syrien, die Jugend im Bürgerkrieg, die Flucht nach Jordanien, schließlich die Odyssee über das Mittelmeer und durch Mitteleuropa nach Schweden – „das neue Land“. Bengt Hällgren hat Alshalabis Erzählungen aufgezeichnet. Entstanden ist ein Buch, das durch seine Offenheit tief berührt – gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise. Es ist die Geschichte von Menschen die sich vor Krieg und Gewalt in ihrer unwirtlich gewordenen Heimat ängstigen und auf einen Neubeginn in Europa hoffen. Es erzählt von der Suche nach einer besseren Welt.

Bengt Alshalabi gehört dazu. Er wird 1994 in Damaskus geboren, wächst in der syrischen Hauptstadt auf und gerät mit seiner Großfamilie 2011 in die Wirren des Bürgerkriegs. Nach einer Flucht kreuz und quer durch Jordanien entschließt er sich 2015, mit Hilfe der Familie sein Glück in Europa zu suchen. Ob ihm das gelingen wird, bleibt auch am Ende des Buchs noch offen.