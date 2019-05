Das Frankfurt Jazz Trio spielt am Samstag, 11. Mai, im Festsaal des Klosters Konz-­Karthaus. Die drei Musiker beleuchten in ihrem neuen Programm unter dem Motto „Our Favorite Things“ – stilistische Grenzen überschreitend – Werke der Jazz-Giants, widmen sich aber auch eigenen Kompositionen. red

Selbiges Programm von Thomas Cremer, Olaf Polziehn und Martin Gjakonovski wurde bereits bei Live-Konzerten vom Saarländischen Rundfunk, Radio Bremen und dem Hessischen Rundfunk vorgestellt.

Die Vorstellung startet um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es für 18 Euro an den folgenden Vorverkaufsstellen: Buchhandlung Kolibri; Am Markt 16, Konz; Saar-Obermosel-Touristik in Konz und Saarburg; Bürgerbüro des Konzer Rathauses, Ticket Regional (www.ticket-regional.de) sowie an der Abendkasse.