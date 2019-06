Theodor Fontane : Mehr als ein älterer Herr am Schreibtisch

Berlin Menschen und ihren Versuch, das Leben zu gestalten: Das beschrieb Theodor Fontane meisterhaft. Das Gedenkjahr ist ein Erfolg.

(KNA) Theodor Fontane war ein Vielschreiber. Zeitlebens verfasste er Briefe und Gedichte, später Reiseberichte, journalistische Artikel und Theaterkritiken. Seine erste Novelle veröffentlichte er mit 20 Jahren. Die Werke, die ihn berühmt machen sollten, entstanden eher in seiner zweiten Lebenshälfte. Ende des Jahres wäre Fontane 200 Jahre alt geworden – und dieser runde Geburtstag wird ausgiebig gefeiert.

Geboren am 30. Dezember 1819 in Neuruppin als Sohn eines Apothekers, war Fontane auch selbst in diesem Beruf tätig. Allerdings nur für zwei Jahre: Ab 1849 entschloss er sich, als freier Schriftsteller zu leben. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten schuf er Romane und Erzählungen, die bis heute hoch geschätzt werden: „Vor dem Sturm“, „Grete Minde“, „Schach von Wu­thenow“, später „Effi Briest“. Einer seiner bekanntesten Romane, „Der Stechlin“, wurde erst in seinem Todesjahr 1898 fertiggestellt.

Extra Expertin: Glaube hat Fontane beschäftigt (KNA) Religion und Glaube haben Theodor Fontane (1819-1898) nach Worten der Literaturwissenschaftlerin Anett Lütteken stets beschäftigt. Für den Autor sei Kirche gleichbedeutend mit Kultur gewesen. „Er merkt, dass eine Tradition abhanden gekommen ist, und das beschäftigt ihn. Er stellt die heute wieder aktuelle Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Lütteken verwies auf das Gedicht „Ansprache beim Taufmahl“ (1877), in dem Fontane von einer „entkirchlichten Zeit“ schrieb. Vereinzelt habe der Schriftsteller auch Kirchenbesuche dokumentiert und beobachtet, „dass der Zuspruch schrumpft, dass etwa Feiertage noch im Bewusstsein sind – aber nicht mehr das, was sie eigentlich ausmacht, nämlich der Glaube oder eine bestimmte Frömmigkeitspraxis“. Der Autor von Klassikern wie „Effi Briest“ sei „sicherlich kein strenggläubiger Mensch gewesen“, fügte die Forscherin hinzu. „Er beschreibt jedoch, wie brüchig die christliche Sozialisation geworden ist – und betont, dass sie doch eigentlich das christliche Europa zusammenhält.“

Detaillierte Beschreibungen zeichnen Fontanes Werk aus, ein feiner Sinn für Ironie und nicht zuletzt unvergleichliche Wortschöpfungen. Der „Betsaalkronleuchter“, die „Franzosenfreundlichkeit“, die „Kaffeekuchenpyramide“: Solche Substantive sind in der zentralen Fontane-Ausstellung des Landes Brandenburg zu finden, die in seiner Geburtsstadt Neuruppin zu sehen ist.

Das Gesamtprogramm zum Fontane-Jahr stelle nicht allein „den älteren Herrn am Schreibtisch“ in den Mittelpunkt, sondern auch „den Journalisten und Theaterkritiker, den Zeithistoriker und Briefeschreiber“, so Projektkoordinator Hajo Cornel.

Stadtrundgänge und Führungen rund um Fontanes Leben und Werk werden angeboten. Mehrere Ausstellungen laufen, ebenso eine Ringvorlesung an der Humboldt-Universität in Berlin. Das Fontane-Archiv in Potsdam lädt zur Erkundung des Nachlasses, die Autorin Peggy Mädler hat kürzlich den erstmals in neuer Form verliehenen Fontane Literaturpreis erhalten.

Es gibt – natürlich – Lesungen, aber auch eine Fontane-App, eine Neuverfilmung der Novelle „Unterm Birnbaum“ und Sommercamps, deren Teilnehmer ihr eigenes Fontane-Computerspiel entwickeln können. Im rbb-Inforadio war bereits von „Fontane-Mania“ die Rede.

Die Vielzahl der beteiligten Orte spiegelt die Verbundenheit des Dichters mit seiner Heimatregion. Zum Beispiel das havelländische Ribbeck: Fontane machte das Dorf weltbekannt mit seiner Ballade über den freigiebigen Gutsherrn, der seine Birnen an vorbeikommende Kinder verschenkt. Laut Umfragen ist „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ das beliebteste Gedicht der Deutschen.

Der Birnbaum, der tatsächlich lange aus der Familiengruft derer von Ribbeck wuchs, wurde 1911 von einem Sturm umgeweht. Findige Touristiker sorgten dafür, dass es in Ribbeck heute wieder einen Birnbaum gibt – und im Rahmen der diesjährigen Schlossfestspiele eine Aufführung von „Effi Briest“ (Premiere am 12. Juli).

Die wohl bekannteste Frauenfigur des Autors kommt auch auf die Bühne: im August als „Effi in der Unterwelt“, im Oktober als Oper von Siegfried Matthus.

In vielen Projekten geht es nicht allein um Rückschau und Würdigung, sondern auch um die Frage, was der Künstler heutigen Menschen zu sagen habe.

Manche Aussagen zur „Judenfrage“ sorgen inzwischen für Irritation. Fontane könne nicht zu den ideologischen Vorläufern des Holocaust gerechnet werden, konstatierte der Literaturwissenschaftler Michael Fleischer zum 100. Todestag des Dichters. Er habe jedoch eine verbreitete Haltung des „bürgerlichen Antisemitismus“ geteilt. Der evangelisch-reformiert geprägte Blick Fontanes auf den Katholizismus wiederum war für das damalige Preußen ungewöhnlich offen.

Er habe es stets respektiert, „wenn er sieht, dass jemand es ernst meint, authentisch ist und zu seinen Glaubensüberzeugungen steht, und wenn die noch so krude sind“, sagt die Literaturwissenschaftlerin ­Anett Lütteken.

