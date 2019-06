Studienfahrt : Das Heilige Land an der Mosel entdecken

Trier/Region An der Mosel zwischen Trier und Koblenz gibt es am 30. Juni viel zu entdecken: Nachbauten des Heiligen Grabes, Herkunftsorte von Kreuzfahrern und zahlreiche weitere Orte, welche die Erinnerung an die biblische Landschaft wachhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Diese werden bei der diesjährigen Studienfahrt des Emil-Frank-Instituts am 30. Juni besucht.