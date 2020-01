Architektur : Das Jahr der Kathedralen – Europa war 1220 im Baufieber

Amiens Vor 800 Jahren wetteiferten die Fürsten des Kontinents um die prächtigsten Kirchenbauten. Jeder Bischof, der etwas auf sich hielt, wollte mit seiner gotischen Kathedrale alle anderen ausstechen. Drei der schönsten und größten wurden 1220 begründet.

(KNA) Kaum ist der Burj Khalifa in Dubai mit 828 Metern Höhe als höchstes Gebäude der Welt fertiggestellt, da sind schon die nächsten Rekordjäger auf dem Weg in den Himmel: der Dubai Creek Tower mit 928 Metern soll noch 2020 fertig werden, der Jeddah Tower mit 1007 Metern im saudischen Dschidda dann 2021. Vor acht Jahrhunderten lief auch schon dieses Spiel. Der Unterschied: 1220 war Europa noch im Kathedralenfieber. Wer als Bischof etwas auf sich hielt, wollte mit seinem Kirchbau im gefeierten gotischen Stil alle bereits bestehenden ausstechen. Für drei der schönsten und größten Kathedralen wurde 1220 der Grundstein gelegt: in Amiens, Metz und Salisbury.