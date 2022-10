Bilder sagen mehr : Was das Karmelitenkloster Springiersbach so besonders macht

Was das Karmelitenkloster Springiersbach so besonders macht

Special Bengel Das prachtvolle Karmelitenkloster Springiersbach steht am Rande des Kondelwalds bei Bengel, unweit von Wittlich. Wir haben uns diesen besonderen Ort mal genauer angesehen.

Das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift und heutige Karmelitenkloster Springiersbach liegt in der Gemeinde Bengel zwischen Wittlich und Alf an der Mosel am südlichen Hang des Kondelwaldes. Der Ortsname ist dem in unmittelbarer Nähe vorbeifließenden Springiersbach entliehen. Die Klosterkirche mit dem dazugehörigen Karmelitenkloster zählt zu den sehenswerten Kulturstätten des Mosel-Eifel-Hunsrück-Raumes.