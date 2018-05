später lesen Lesung Das Kommunistische Manifest FOTO: Teilen

(red) Anlässlich des Marx-Geburtstages am Samstag, 5. Mai, liest der bekannte Schauspieler Rolf Becker „Das Kommunistische Manifest“. Es ist nach dem „Kapital“ Marx’ berühmtestes Werk und gehört seit 2013 zum Weltdokumentenerbe. Die Lesung beginnt um 17 Uhr in der Alten Färberei, Halle 8, Im Speyer 11 in Trier. Der Eintritt kostet 10 Euro. Infos: imandt@web.de oder 0160/95209435.