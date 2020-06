Trier : Glanz oder gar nicht

Trier Auch im Brunnenhof brillant: Anna Pircher als „kunstseidenes Mädchen“.

Das sehr inoffizielle Vorprogramm zum Theaterabend gibt’s am Freitag in unmittelbarer Nähe des Brunnenhofs, auf dem Porta-Nigra-Vorplatz: Da parkt ein dicker Geländewagen, davor wuselt ein Kamerateam: ein Trierer Rapper posiert für ein Video – die Musik kommt aus dem Ghettoblaster. Zu hören sind immer wieder eine szenetypische Absage an Verräter („fick die 31er, fick das Gesetz“, Anm.: das bezieht sich auf Paragraf 31 im Betäubungsmittelgesetz) und etwas Trierer Lokalkolorit. Zu sehen: große Gesten. Und zu erahnen: vielleicht ist das 2020 ein Weg zum Luxus. Eine Möglichkeit, die Provinz hinter sich zu lassen und in der Metropole ein „Glanz“ zu werden.

Nein, Letzteres ist keine Jugendsprache, jedenfalls keine aktuelle. Doris spricht so, die 18-jährige Protagonistin aus Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mädchen“, in der Trierer Inszenierung, brillant von Anna Pircher auf die Brunnenhof-Bühne gebracht. Es ist ihr Teenager-Traum vom Durchbruch anno 1931 – ein „Glanz“ in Berlin zu werden, nach den Enttäuschungen in der rheinischen Heimat. Ihr Pech mit den Männern, dieser fleischgewordenen Bigotterie und Geilheit, bleibt ihr auch in der Hauptstadt treu. Es drängt sich der Eindruck auf, dass das am wenigsten an ihr liegt. Keuns persönliche Erfolge mit ihren starken, selbstständigen Frauenrollen waren nach Hitlers Machtergreifung 1933 schnell vorbei – ihre Bücher wurden verboten. Sie geriet in Vergessenheit. Erst kurz vor ihrem Tod 1982 wurden Keuns Werke wieder populärer.