Holzschnitt : Das Kunstwerk der Woche: „Kunst ist immer politisch“

Trier Diese Woche stellen wir den schottischen Künstler Harry Morrison vor. Warum seine Katze als Kunstwerk die Internetseite des Wahl-Trierers ziert und welche Kunsttechnik er besonders mag.

Es war eine sehr einsame Zeit“, erinnert sich Alexander Harry Morrison, wenn er an die Zeit der strengen Corona-Beschränkungen denkt. Mit Katze Lucy hat der Künstler, der an der Hochschule Trier im Fachbereich Gestaltung Druckgrafik unterrichtet, die Zeit zu Hause verbracht. Eine selbstbewusste Partnerin, die sogar als Holzschnitt die Website des humorvollen Schotten ziert.

Überhaupt ist der Holzschnitt eine zentrale Technik in Morrisons künstlerischer Arbeit. „Im kraftvollen Holzschnitt merkt man noch den körperlichen Einsatz des Künstlers“, erklärt der Dozent. Spannend sei zudem die Auseinandersetzung mit dem lebendigen Werkstoff Holz“. Das vermittelt Morrison auch den Studierenden. Während der Pandemie war das allerdings nur online möglich. „Ich habe mir eine ganz neue Unterrichtsform ausdenken müssen“, erzählt der Grafiker. Wie anderswo traf man sich auch in Morrisons Lehrveranstaltungen am Bildschirm in Videokonferenzen und -meetings. Dort wurde gemeinsam diskutiert und unterrichtet. Besuche der Druckwerkstatt der Hochschule waren hingegen nur einzeln möglich. Die Diskussionen am Bildschirm seien viel weniger lebendig und inspirierend gewesen als in den herkömmlichen Kursen, berichtet Morrison. Für ihn ist klar: „Die persönlich anwesende Gruppe ist wesentlich flexibler als jede Online-Veranstaltung“.