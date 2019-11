Konzert : Noch mehr an wunderbarer Musik

Trier Exzellent: Kammerkonzert mit dem Ma’alot-Bläserquintett im Kurfürstlichen Palais.

Welch herrliche Musik! Welch großartige Interpretation! Man mag sich beim Ma’alot-Bläserquintett im Kurfürstlichen Palais gar nicht satthören an der Fülle und den Feinheiten, an den entschiedenen Akzenten und den zahllosen Farbnuancen in Musik und Musizieren. Allem voran die herrliche Harmoniemusik aus Mozarts „Cosi fan tutte“. Ulf-Guido Schäfers hat eine ausgeprägt analytische Bläserfassung geschrieben. Immer wieder arbeitet der Bearbeiter Melodielinien und spezielle Instrumentalklänge heraus, versetzt Stimmen in neue Zusammenhänge, macht Strukturen deutlich, die im Tuttiklang untergehen könnten. Und doch bleiben in Bearbeitung und Interpretation die beispiellose Reinheit, die Zärtlichkeit und der Witz von Mozarts Musik völlig unverändert. Die Ouvertüre mit ihren heiklen solistischen Instrumental-Einlagen, der wunderbare Moment, in dem die Wett-Kontrahenten gemeinsam die Liebe feiern (Nr. 3) oder auch Ferrandos zärtlich-hintergründige Arie im ersten Akt (Nr. 17) – sie werden zu Höhepunkten subtilsten Musizierens. Da passen sich die Interpreten der für Bläser etwas problematischen Akustik im Palais-Festsaal so perfekt an, dass im gesamten Abend nichts verloren geht an Klangtransparenz.