Weniger ist mehr : Beim Luxemburger Musikfestival „rainy days“ genügt ein Feuerzeug als Instrument

Luxemburg Als Instrument genügt ein Feuerzeug. Die Luxemburger „rainy days“ 2019 und ihr Motto „less is more“

Man konnte am Sonntag Nachmittag den Eindruck haben, bei den „rainy days“ der Philharmonie sei alles schon gelaufen. Doch die Zuschauer verweilten länger als üblich. Nika Schmitts Klanginstallation „Echotrope“ mit ihren sich nähernden und wieder entfernenden Klöppelschlägen vermittelte ein weites Raumgefühl. Stärker als beim dichten Publikums-Andrang der Traditionskonzerte wurde der Bereich inmitten der 823 Säulen zur eigenständigen Größe. Die musikalische „Wunderkammer“ mit teilsimultan verlaufenden Kurzkonzerten in der gesamten Philharmonie entwickelte sich zu einem großen Ereignis.

Das Abschlusskonzert mit 13 Schlagzeugern des Luxemburg-Saarbrücker „Ensemble Percussion under Construction“ konzentrierte sich bei Steve Reichs „Music für Pieces of Wood“ auf das minimalistische Instrumentarium von fünf Holzstäben. Und Emmanuel Séjourné verteilte in „Haben Sie Feuer“ (Vous avez du feu) bewegliche Punkt-Lichtquellen virtuos im abgedunkelten Kammermusiksaal und demonstrierte: Ein Feuerzeug genügt als Instrument.