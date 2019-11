Kostenpflichtiger Inhalt: Theater : Auf der Suche nach dem Publikum von morgen

Generalmusikdirektor ­Jochem Hochstenbach ­dirigiert das Philharmonische Orchester der Stadt Trier. . Foto: Theater Trier/Marco Piecuch.

Trier Der Applaus ist verklungen: Mit Anton Bruckners siebter Sinfonie hat das Philharmonische Orchester der Stadt Trier seinen 100. Geburtstag gebührend gefeiert und viele Lorbeeren geerntet. Doch die Musikerwelt verändert sich. Wie muss sich das Orchester weiter entwickeln, um erfolgreich zu bleiben?

Musiker fallen irgendwie aus dem Rahmen. Statt dem Zeitgeist zu frönen und so viel Freizeit wie möglich zu genießen, arbeiten sie immer dann, wenn andere Feierabend haben. Sie verschreiben sich ihrem Beruf mit Haut und Haar, um dem Publikum etwas von dem zu vermitteln, was sie selbst empfinden: „Musik kann so viel. Sie verbindet, sie tröstet, sie beschwingt, sie ist grenzenlos und kann in eine andere Welt eintauchen lassen“, sagt Lea Kottner-Entschev, stellvertretende Konzertmeisterin im Philharmonischen Orchester der Stadt Trier.

Seit 100 Jahren funktioniert dieses Konzept. Denn genau so lange spielt das Philharmonische Orchester für seine Zuhörer und zwar mit Erfolg. Mit 88,45 Prozent kann sich die Gesamtauslastung im Bereich Konzert in der vergangenen Spielzeit absolut sehen lassen. Eigentlich könnte es doch genau so weitergehen, oder?

Info Was verdienen Orchestermusiker? Der Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern (TVK) regelt die Arbeitsbedingungen und die Vergütung. Er wurde zwischen dem Deutschen Bühnenverein als Arbeitgeberverband, der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) und der Gewerkschaft ÖTV (Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, die später in Verdi aufging) als Arbeitnehmervertretung vereinbart. Die Fassungen auf Arbeitnehmerseite unterzeichnet seit 1981 nur noch die DOV (Quelle: Wikipedia).

In „Musikleben in Deutschland“, herausgegeben vom Deutschen Musikrat/Deutsches Musikinformationszentrum, schreibt Gerald Mertens: „Diese Flächentarifsituation für Orchester ist weltweit einzigartig.“ Nach Angaben der Deutschen Orchestervereinigung gelten seit dem 1. April 2019 folgende (Brutto-)Tarife: A-Orchester: Rund 3600 Euro (Berufsanfänger) bis rund 5000 Euro. Hinzu kommen sogenannte Tätigkeitszulagen von 210 bis 840 Euro. B-Orchester: Rund 3500 Euro bis 4200 Euro. Zulagen von 165 bis 663 Euro. C-Orchester: Rund 2900 Euro bis rund 4000 Euro. Zulagen von 160 bis 640 Euro. D-Orchester: Rund 2850 bis knapp 4000 Euro. Zulagen von rund 150 Euro bis 616 Euro. Zulagen werden gezahlt für die Tätigkeit als Konzertmeister, erste Flöte, Trompeter etc. oder Soloverpflichtung.

Die Orchestergröße

Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier ist ein C-Orchester. Von 56 Planstellen sind 48 dauerhaft besetzt. In Deutschland gibt es insgesamt 129 Berufsorchester: 82 Theaterorchester, 28 Konzertorchester, acht öffentlich finanzierte Kammerorchester und elf Rundfunkorchester. Sie sind in sieben verschiedene Tarifgruppen von A bis D unterteilt, die sich nach der Mindestzahl der Planstellen im jeweiligen Orchester richten. D ist die kleinste Gruppe, A die höchste. In Deutschland gibt es lediglich sieben C- und sechs D-Orchester, die öffentlich finanziert sind.

Das Trierer Orchester wurde unter der Ägide des damaligen Generalmusikdirektors István Dénes 2007/2008 von der Tarifgruppe D auf C hochgestuft, allerdings ohne die damit verbundene Aufstockung um acht Stellen. Warum?

Generalmusikdirektor (GMD) Jochem Hochstenbach erklärt: „Ich habe ein bestimmtes Budget und mit dem plane ich die Konzerte.“ Um zusätzlich acht Stellen zu finanzieren, bräuchte er ein höheres Budget. Das hat er nicht und wird es wohl auch in Zukunft nicht erhalten, denn die Stadt Trier muss sparen. „Für größere Konzerte engagiere ich Solisten und Aushilfen. Die Frage ist, was kann ich mit 48 Leuten das ganze Jahr über spielen?“

Das Pensum

Acht Sinfoniekonzerte geben die Trierer Philharmoniker, vier „Klassik um elf“-Konzerte, drei „Mixed Zone“-Konzerte, vier Familienkonzerte, vier Mal lädt die Concert Lounge ein. Hinzu kommen diverse Sonderformate vom Weihnachtskonzert bis hin zum beliebten Picknickkonzert sowie Kammerkonzerte und Liederabende in wechselnden Formationen. Zusätzlich begleitet das Orchester die Musiktheaterproduktionen.

Das Repertoire

Abwägen, Prioritäten setzen, Kompromisse schließen und geschickt planen muss Hochstenbach, wenn es um den Spielplan für die Sinfoniekonzerte und das Musiktheater geht. Mit Operndirektor Jean-Claude Berutti gestaltet er gemeinsam den Opernspielplan, wobei Intendant Manfred Langner stets das letzte Wort hat.

Hochstenbach geht pragmatisch vor. Er weiß, Wagner zu spielen, wäre höchst unrealistisch. Zu teuer. Aber der „Rosenkavalier“, der im April 2020 Premiere feiert, ist durchaus machbar, auch wenn er dafür Aushilfen bei Bläsern und Streichern braucht. Da gilt es abzuwägen: „Wenn man Opern dazu kombiniert, die nicht so groß besetzt werden, kann man auch mal einen Rosenkavalier stemmen.“

Genauso funktioniert das System auch bei den Sinfoniekonzerten. Statt üppig instrumentierte Mahlersinfonien bietet er dessen Kindertotenlieder, statt Strawinksys „Sacre du Printemps“ die „Symphonies of Wind Instruments“. Dafür kann er für die „Pathétique“ von Tschaikowsky die benötigten Streicher dazukaufen. „Ich muss immer sehen, was passt. Da muss man einfach Prioritäten setzen.“

Die Qualität der Musiker

Angst, dass sich für sein C-Orchester keine wirklich guten Musiker bewerben, muss Hochstenbach nicht haben. Im Gegenteil. „Das Niveau ist gestiegen. Die Konkurrenz aus dem östlichen Teil der Welt hat zugenommen. Davon profitieren wir.“ In jüngster Zeit hat das Orchester von jungen Musikern Verstärkung bekommen. Die Auswahl ist tatsächlich groß. „Es gibt Leute, die haben bereits 50 Mal vorgespielt, bis sie hier landen. Orchesterstellen sind sehr begehrt. Nach einem Jahr Probezeit ist man nicht mehr kündbar.“ Paradiesische Zustände für viele ausländische Musiker, denn wo gibt es sonst noch so viele Berufsorchester? Rund ein Viertel aller weltweit existierender Berufsorchester haben ihren Sitz in Deutschland.

Kommentar Dieser Weg wird kein leichter sein Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach macht zur Chefsache, was dringliche Aufgabe eines Orchesterchefs ist: Seinen Klangkörper fit für die Zukunft zu machen. Hervorragend zu musizieren reicht dafür heutzutage leider nicht mehr. Marketing wird immer wichtiger. Dazu gehört, neue Zielgruppen zu erschließen und junge Generationen für Klassik zu begeistern. Leicht ist das nicht. Mit der Concert Lounge als niedrigschwelliges Angebot (bei dem Otto Normalverbraucher locker mit Musikern und ihrem Chef über Werke plaudern kann), den Familienkonzerten oder der frisch installierten Orchesterpädaogin Carola Ehrt, ist Hochstenbach auf dem richtigen Weg. Doch schon bald stellt sich die nächste Herausforderung: die Digitalisierung. Noch sind es einige wenige Musiker wie Kit Armstrong, Daniel Hope oder das Berliner Armida Quartett, die vom Tablett und nicht von Papiernoten spielen. Aufhalten lässt sich diese Entwicklung aber nicht mehr. Die Berliner Philharmoniker laden Konzertbesucher schon jetzt in ihre digitale Konzerthalle ein mit Live-Streams, digitalem Konzertarchiv, Filmen und Interviews. Wenn vielleicht nicht in diesem Ausmaß, so wird sich die Digitalisierung auch jenseits der Metropolen immer mehr ausbreiten. Hochstenbach hat das im Blick. Wenn es soweit ist, müssen die finanziellen Mittel bereit gestellt werden. Die Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz und der Stadt Trier, die beim Jubiläumskonzert den Musikern eifrig applaudiert haben, sollten sich dann nicht nur mit ihren Lippen zum Philharmonischen Orchester bekennen, sondern ihren Worten Taten folgen lassen. v.kerl@volksfreund.de

Weichen für die Zukunft

„Ich bin Optimist“, sagt Hochstenbach. „Unser wichtigstes Ziel ist, dass das Orchester als wichtiger Bestandteil in der Gesellschaft und in der Stadt Trier verankert sein soll.“

Kein leichtes Unterfangen. Trotz der großen Beliebtheit des Orchesters werfen viele Zeitgenossen immer wieder die Frage nach dem Sinn und der Finanzierbarkeit eines solch großen Apparates auf. „Wir kommen aus dem analogen Zeitalter. Das macht die Kunst aus. Heute wird aber alles immer billiger, um konkurrenzfähig zu bleiben. Orchester waren aber schon immer teuer und klassische Musik bleibt eine Angelegenheit für die Minderheit.“

Dennoch. Gottergeben abzuwarten wie sich die Lage entwickelt ist seine Sache nicht. Seit einem Jahr hält Carola Ehrt die neugeschaffene Stelle einer Orchesterpädagogin inne. Sie soll junges Publikum fürs Orchester und klassische Musik begeistern. Das macht sie und zwar mit Leidenschaft: „Eine Studie des Kulturwissenschaftlers Martin Tröndle von 2018 sagt, dass es 75 Prozent Nicht-Besucher gibt. Immens viele Kinder sind noch nie mit klassischer Musik in Berührung gekommen. Daher überlege ich, wie ich den Erstkontakt schaffe“, sagt Ehrt. Den hat sie in Schulen und Kindergärten gefunden. Die Resonanz sei hervorragend.

Groß war die Freude, als bekannt wurde, dass das Philharmonische Orchester im Rahmen des Bundesprogramms „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“ gefördert werde. Teil des Projektes ist das Auftragswerk „Das Tier von Trier“ (Premiere am 1. Dezember), in dem Kinder und Jugendliche ohne Nähe zur klassischen kulturellen Bildung gemeinsam ein eigens für sie, mit ihnen und von ihnen komponiertes Werk aufführen.

Hemmschwellen niederreißen und neue Publikumsschichten erschließen, will Generalmusikdirektor Hochstenbauch auch mit seinem Format „Concert Lounge“ und zwar höchstpersönlich. „Ich versuche für jedes Niveau, die Stücke zu erklären. Ich zeige was auf dem Klavier, sage was zu den Komponisten. Dabei sind die Musiker in Alltagskleidern. Zum Anfassen also.“ Junge Generationen motivieren, sich mit klassischer Musik zu beschäftigen will er auch mit dem Orchesterfest einmal im Jahr. „Es ist unglaublich schön, Musik zu genießen. Wir geben den Menschen die Gelegenheit dazu.“

Schlusswort