Sommerheckmeck 2021 : Sommerheckmeck 2021: Auf große Fahrt in den Norden

Mit dem digitalen und interaktiven Theaterstück „Und morgen streiken die Wale“ startet das Sommerheckmeck-Festival am 11. Juni. Foto: Tom Schulze

Trier/Wittlich/Bitburg Beim Sommerheckmeck-Festival 2021 dreht sich alles ums Wasser. Vom Meer und der Luft bis hin zu Geschichten über Wikinger wird Kindern und Jugendlichen einiges in der Eifel und in Trier geboten.

Die Sehnsucht nach Wasser und frischer Luft am Meer oder See – im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist dieses Gefühl vermutlich einigen nicht unbekannt. Aber das ist nicht die einzige Verbindung mit Wasser, die uns derzeit beschäftigt: Auch beim Klima spielt es eine wichtige Rolle. Diese und viele weitere Aspekte rund ums Wasser sind Teil des diesjährigen Sommerheckmecks.

Inspiriert von dem Motto „Kompass Europa. Nordlichter“ des Kultursommers, drehen sich die Veranstaltungen des Kinder- und Jugendfestivals von Juni bis September um die Vielfalt dieses Themas. Die erste Hälfte des Festivals ist bis Ende August digital oder im Freien geplant, in der zweiten Hälfte hoffen die Organisatoren auf Indoor-Veranstaltungen. Sowohl für die Open-Airs als auch für die geplanten Indoor-Veranstaltungen dienen einige unterschiedliche Orte in Trier und der Eifel als Kulisse.

Das Programm Anders als sonst wird das Sommerheckmeck nicht mit einer Veranstaltung im Lottoforum auf dem Petrisberg eröffnet. Stattdessen macht den Auftakt das digitale Theaterstück „Und morgen streiken die Wale“ des Theaters der Jungen Welt Leipzig, bei dem die Zuschauer interaktiv mitwirken können. Das Live-Theaterstück wird über die Plattform Zoom vorgeführt, und an mehreren Stellen können die Zuschauer vor ihren Bildschirmen selbst Einfluss nehmen und mit entscheiden. Der erste Termin am 11. Juni um 10 Uhr richtet sich besonders an Schulklassen mit Kindern ab 12 Jahren. Ein weiterer Termin ist am 12. Juni um 18 Uhr.

Mit der KinderKulturKarawane wird Kindern und Jugendlichen eine Bühne geboten, bei der der Austausch über Live-Chats läuft. Ein gemeinsames virtuelles Kunstprojekt ist dabei möglich. Vom 14. Juni bis 31. Juli können Schulklassen und Jugendgruppen ab 12 Jahren das Angebot buchen.

In Luxemburg ist es schon wieder möglich, dass größere Gruppen in Innenräumen zusammenkommen. Am 20. Juni wird im Foyer des Trifolions in Echternach das Stück „Der Weg ist das Ziel: Potty Lotty und Joe Del Toe unterwegs auf einer abenteuerlichen Reise“ aufgeführt. Das Stück richtet sich an Kinder ab fünf Jahren. Der Eintritt ist frei, und die Vorführungen starten um 14.30 Uhr.

Der Schlossgarten beim Schloss Malberg im Eifelkreis Bitburg-Prüm dient zwei Veranstaltungen am Thementag zu Piraten als Kulisse: Am 3. Juli um 15 Uhr wird dort „Die Piratenschatzsuche“ aufgeführt – eine Zirkusshow für die ganze Familie. Im Anschluss, um 16.30 Uhr, folgt die Aufführung des Kinderstücks „Die Schatzinsel“ nach Robert L. Stevenson vom Figurentheater Fiesemadände. Es ist sowohl möglich, ein Kombi-Ticket für beide Veranstaltungen zu kaufen, als auch nur eine zu besuchen.

Auch wenn das Lottoforum auf dem Petrisberg nicht die Kulisse für die Premiere bietet, dient es ab dem 10. Juli als Bühne für die Festival-Eigenproduktion „Undine, die kleine Meerjungfrau“ unter der Regie von Florian Burg. Schulklassen und Kitagruppen können vor den Sommerferien noch eine Vorführung anschauen.

Mit „Unter Kreuzfahrern – Captain Comedy legt ab!“ bietet Michael Eller den Programmpunkt für die Erwachsenen. Im Innenhof der Tufa findet der Comedy-Abend am 14. Juli um 19.30 Uhr statt.

In Kooperation mit dem Moselmusikfestival sind zwei Veranstaltungen auf der Lieserterrasse in Wittlich geplant: am 17. Juli um 10.30 Uhr ein Frühstückskonzert mit dem Flötenquartett Verquer und am 18. Juli um 10.30 Uhr ein Konzert mit den Klangpiraten. Außerdem spielen die Klangpiraten am 18. Juli auch noch um 16 Uhr im Pavillon am Marktplatz in Neuerburg ein Mitmachkonzert für die ganze Familie.

Ende Juli wird es am Stausee Bitburg sommerlich: Am 24. Juli um 15 Uhr starten Julia und das Rasselorchester auf der Seebühne eine musikalische Reise in die Sommerferien. Am 25. Juli um 15 Uhr erklärt das Gastspiel der Comedia Köln in „Gelato“ die Geschichte des Spieseeises.

In Kooperation mit dem Trierer Hafen wird die Hafenhalle der Veranstaltungsort für die Double Drums und das Familienkonzert „Groovin’ Kids“. Die Termine: 31. Juli um 16 Uhr und 1. August um 11 Uhr.

Nach der Sommerheckmeck-Pause geht es am 28. August im Kulturhafen Zurlauben in Trier weiter mit einem Konzert mit Varieté-Show der „Albers Ahoi“.

Der Frosch steht am 5. September im Garten des Schlosses Hamm im Mittelpunkt: Von 15 bis 18 Uhr werden dort das Kindermusical „Frisch Frosch Frei“ von Beatrice Hutter und das Figurentheater „Der Froschkönig“ von Lille Kartofler aufgeführt.

Auch für die Jüngsten gibt es in diesem Jahr eine Veranstaltung: Kinder ab zwei Jahren können sich am 18. Juli um 11 und 16 Uhr bei „Ha Zwei Oohh“ in der Europäischen Kunstakademie anschauen, wie das Thema Wasser spielerisch erforscht wird. Ebenfalls in der Kunstakademie wird das Live-Hörspiel „Der kleine Wassermann“ am 19. September um 16 Uhr aufgeführt.

Außerdem gibt es viele weitere Termine, Workshops und Specials, wie den Ferienworkshop „Wasser.Welten“ vom 19 bis 24. Juli, umweltpädagogische Workshops mit dem „Meermobil“ von The Blue Mind und die digitale Rallye „Als die Wikinger nach Trier kamen“ vom Stadtmuseum Simeonstift.