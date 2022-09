Archäologie : Das Rätsel um den verschwundenen Schatz von Meckel

Berge von römischen Münzen waren in einem Eifeler Acker vergraben. Hermann Weiler hat den Schatz gehoben. Foto: Hermann Weiler

Trier/Meckel Sind im Rheinischen Landesmuseum in Trier Hunderte römische Münzen aus einem Sensationsfund in der Eifel verschwunden? Seit kurzem sind 7486 versilberte römische Geldstücke aus dem Fund nahe Meckel im Münzkabinett des Museums zu sehen. Der einstige Finder behauptet aber, dass er 300 Exemplare mehr in Trier abgeliefert hat.