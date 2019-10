Requiem : „Ich beschreibe die Angst der Menschen“

Extra

Das „Requiem aeternam“ von Joachim Reidenbach in der Neufassung wird erstmals am Sonntag, 3. November, ab 18 Uhr im Trierer Dom aufgeführt. In dem Konzert erklingt auch „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms.

Mit dem Baritonpart in Brahms Requiem feiert der aus Trier gebürtige Opernstar Franz Grundheber (82) sein Debüt im Trierer Dom. Die Sopranpartie übernimmt Réka Kristóf, Ensemblemitglied am Theater Trier. Sie singt außerdem in Reidenbachs Totenmesse. Die Trierer Theater-Schauspielerin Barbara Ullmannn liest dazu die Texte.

Es singen der Trierer Domchor, der Kathedraljugendchor Trier sowie der Institutschor Kirchenmusik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Es spielt das Philharmonische Orchester der Stadt Trier.

Die Gesamtleitung hat Domkapellmeister Professor Thomas Kiefer. Das Konzert ist eine Kooperation der Dommusik mit dem Mosel Musikfestival. Um 16.30 Uhr beginnt die Ohrensessel-Konzerteinführung in der Dominformation. Der Eintritt dazu ist frei.

Karten fürs Konzert gibt es unter der TV-Tickethotline 0651/7199–996 und in der Dominformation.