6000 Fans "War eine Mega Show": So kommentieren User den Auftritt von Till Lindemann in Trier

Die Vorwürfe des Machtmissbrauchs und Einsatz von K.o-Tropfen hielten sie nicht ab: Zum Konzert von Till Lindemann am vergangenen Montag in Trier pilgerten 6000 Fans des Metal-Sängers - und wurden offenbar nicht enttäuscht: Am Tag nach dem Konzert zeigen sich Nutzer in sozialen Medien begeistert von der Solo-Show des Rammstein-Sängers im rotfarbenen Kostüm, der auf der Bühne von Musikern und Musikerinnen in farbengleichen Kostümen assistiert wurde.