Musik : Das sind die Lieblings-Ärzte-Songs der Volksfreund-Redaktion

Trier Ärzte-Songs: Vom Waldspaziergang, Gwendoline, Handwerk und einem Schlaflied. Was die Mitarbeiter der Volksfreund-Redaktion besonders gerne hören.

Kleiner Rundruf an die Kolleginnen und Kollegen – welchen Ärzte-Song hört ihr am liebsten? Das ergibt dann natürlich nur eine ganz kleine Auswahl aus dem riesigen Oeuvre der Berliner. Hits wie „Junge“, „Schunder-Song“ („immer mitten in die Fresse rein“), „Ein Schwein namens Männer“ oder alte Fan-Lieblinge wie „Elke“ oder „Alleine in der Nacht“ – alles nicht genannt. Einige andere Perlen aber schon – ta-daaaa:

Egal, was die anderen sagen: „Lasse redn“ (2008) ist der beste Song, findet Marion Maier. Ganz kurz und knapp mag’s Roland Morgen: „Yoko Ono“ gefällt ihm am besten. In der 30-Sekunden-Single (!) aus dem Jahr 2001 rechnet Farin Urlaub mit der Witwe von John Lennon ab. Petra Willems, großer Ärzte-Fan, nennt „Westerland“ – den Hit von 1988 hat sie unter anderem im September 2001 live passenderweise beim Ärzte-Konzert auf Sylt gehört. Auch für Anne Heucher ist „Westerland“ der beste Song (in der Demoversion hieß das Stück übrigens noch Helgoland). Auch aus den 80ern: Auf den Liebeskummer/Rache-Klassiker „Zu spät“ (1984) können sich Katharina de Mos, Christiane Wolff und Marcus Hormes einigen. Christiane Wolff sprach auch schon mal mit der Polizei über Farin Urlaub – bei einer Kontrolle waren die Beamten nicht begeistert, dass sich der Ärzte-Sänger nach einem Konzert in Trier mit schwarzem Edding in Christianes (damals noch gültigen) Führerschein verewigt hatte. Alexander Schumitz mag das „Schlaflied“ von der damals bei Teenies heiß begehrten (weil: verbotenen!) „Ab 18“-EP. Das ist nicht ganz so provokativ wie „Geschwisterliebe“ vom gleichen Album (1987), aber dem fünfjährigen Sohn mag man es dann doch nicht vorspielen – Jonathan mag lieber „Der lustige Astronaut“ (1982) und das ganz aktuelle „Warum spricht niemand über Gitarristen“ (2020).