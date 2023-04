Welttag des Buches Mangas, Fantasy und Klassiker sind die Trends

TRIER · Was lesen Kinder und Jugendliche am liebsten? Was sind die Trends? Der Trierische Volksfreund hat sich bei regionalen Buchhandlungen anlässlich des „Welttags des Buche“ am 23. April umgehört. Und der Verein zur Leseförderung stiftet dazu passend zehn Büchergutscheine.

18.04.2023, 18:08 Uhr

Für Claudia Jakoby (links) und Katharina Rodermund von der Altstadt-Buchhandlung in Wittlich gehören Mangas zu den absoluten Lesetrends bei Kindern. Foto: TV/Björn Pazen

Der 23. April ist der Todestag der Schriftsteller William Shakespeare und Miguel de Cervantes (Don Quichote). Der 23. April ist zudem Namenstag des heiligen Georg – und zu dessen Ehren werden in Katalonien seit Jahrhunderten Rosen und Bücher verschenkt. Und aus diesen beiden Gründen wurde im Jahr 1995 der 23. April von der Unesco zum Welttag des Buches erklärt.