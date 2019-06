Festival im Elsass : Bewährtes, Beliebtes, Brandaktuelles

Alexandra Dovgan (12) hat bereits neun internationale Preise gewonnen. Foto: Alexandra Dovgan/Veranstalter

Colmar 31. Internationales Musikfestival von Colmar: Hommage an Claudio Abbado.

Ein französisches Festival unter russischer Leitung mit deutschem Auftakt und einem italienischen Ehrengast: Mehr Europa geht kaum, möchte man meinen. (Ginge aber schon: Warum sollte nicht, nur mal nebenbei fantasiert, jeder Politiker dienstverpflichtet werden, ein Instrument zu lernen? Welches Metier wäre besser geeignet zu demonstrieren, dass jeder Einzelne über eine machtvolle und einflussreiche Stimme verfügt, die zusammengenommen einen großen Wohlklang erzeugen?)

Genug taggeträumt, zurück zu den Tatsachen: Das Internationale Musikfestival von Colmar, das seit 1989 vom russischen Dirigenten und Violinisten Vladimir Spivakov geleitet wird (als Nachfolger von Karl Münchinger, der es 1979 gründete), startet mit Beethovens 5. Klavierkonzert (Solist: Alexandre Romanovsky) und der 7. Sinfonie in sein 31. Jahr. Gewidmet sind die elf musikalischen Tage im Elsass zum zweiten Mal (nach dem Pianisten Arturo Benedetti Michelangeli) einem Italiener und zum ersten Mal einem italienischen Dirigenten: Claudio Abbado (1933 – 2014). Der war nicht nur Europareisender, sondern Weltreisender in Sachen Musik mit Stationen unter anderem in New York, Chicago, London, Wien, Mailand und – als Nachfolger Herbert von Karajans – Chef der Berliner Philharmoniker von 1989 bis 2002. In seinem letzten Berliner Jahr erhielt er vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau das Große Verdienstkreuz mit Stern, einer von zahlreichen Orden, die er im Laufe seiner Karriere gesammelt hat.

In Abbados Geist nun findet das Musikfestival statt – „eine der besten musikalischen Veranstaltungen in Europa”, wie auf der Homepage stolz aus der New York Times zitiert wird. Die Musikauswahl ist, wie in jedem Jahr, eine bewährte Mischung aus dem Repertoire von Romantik bis Moderne mit den üblichen Verdächtigen von Mozart über Brahms bis hin zu Dvorak und Schostakowitsch; vieles von dem, was auf dem Programm steht, hat der Ehrengast selbst (mehrfach) dirigiert. Aber es ist nicht nur der Geist des Italieners, der über den Konzerträumen schwebt; leibhaftig ist, quasi als Sendbote des Vaters, der Kontrabassist Misha Mullov-Abbado dabei. Er tritt, gemeinsam mit seiner Mutter, der russischen Violinistin Viktoria Mullova, in einem der Mittagskonzerte auf (10. Juli), was neben den Interpreten auch in anderer Hinsicht eine Colmarer Premiere zu werden verspricht: Zwischen Bach und Schumann hat das Duo einen Programmblock mit Weltmusik und Jazz geschoben; Klänge, die bislang im Rahmen des Festivals noch nicht zu hören waren.

Im Gegensatz zu dem, was Grigory Sokolov, der bereits zu den Stammgästen in Colmar gehört, bei seinem Soloabend am 8. Juli präsentiert: Klaviermusik der deutschesten Klassiker überhaupt, nämlich Beethoven und Brahms. Am anderen Ende der Altersskala der Solisten steht Alexandra Dovgan. Die zwölfjährige Russin hat in ihren sieben aktiven Jahren bereits neun (!) internationale Musikpreise zwischen Mexiko und Moskau gewonnen. Am Samstag, 13. Juli, spielt sie, begleitet vom Colmarer „Hausorchester“, der Russischen Nationalphilharmonie unter Spivakovs Stabführung, Mozarts A-Dur-Konzert Nr. 23, KV 488.

Aktuell, geradezu brandaktuell wird es am zweiten Festivalabend mit einer Uraufführung von Rani Calderon, Chefdirigent am Teatro Municipal in Santiago de Chile. Der 1972 in Israel geborene Musiker hat lange in Nancy gearbeitet und war im vergangenen Jahr unter anderem im Grand Théâtre in Luxemburg mit Verdis „Maskenball“ zu Gast. Derzeit arbeitet er an seiner Oper „Notre Dame“ nach dem Roman von Victor Hugo. Das verheerende Feuer in der Kirche im April dieses Jahres ließ ihn, wie er sagte, seine Komposition nicht nur aus einer neuen Perspektive betrachten, sondern hat ihn außerdem dazu veranlasst, das Werk, an dem er mit Unterbrechungen seit zwei Jahren arbeitet, möglichst zügig zu vollenden. Bis zum Festivalbeginn wird er das zwar nicht mehr schaffen; zumindest das Vorspiel erlebt am 5. Juli zum Auftakt des Abends mit Werken von Mozart und Debussy seine Uraufführung.