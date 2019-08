Festivals : Platz da, hier kommt das „Summerblast“

INFO

(AF) Das Summerblast Festival hat Tradition: Über Jahre hinweg war das 2005 zum ersten Mal ausgerichtete Metal-Festival (Schwerpunkt: Metalcore und Hardcore) das größte Open Air des Jahres im Exhaus. Am Samstag findet auf dem Arena-Vorplatz die 13. Auflage statt, in zwei Jahren pausierte das Festival. Die erste Band spielt um 10.30 Uhr.

Summerblast-Festival, Samstag, 17. August: Zeitplan: 10.30 Uhr: Loathe, 11.05 Uhr: Land-mvrks, 11.45 Uhr: Brutality Will Prevail, 12.30 Uhr: Get the Shot, 13.15 Uhr: Eyes Set to Kill, 14 Uhr: For the Fallen Dreams, 14.50 Uhr: Polar, 15.50 Uhr: After the Burial, 16.50 Uhr: Any Given Day, 18 Uhr: Lionheart, 19.30 Uhr: Caliban, 21 Uhr: Thy Art is Murder. Anschließend Aftershow in Lucky’s Luke (Trier, Luxemburger Straße) mit Guilt Trip, Our Mirage und Slope. Tickets gibt es bei Ticket regional.