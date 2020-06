Theater : Bühne frei fürs Sommertheater

Trier Endlich wieder möglich: Das Theater Trier kehrt auf die Bühne zurück und bietet nach dreimonatiger Corona-Pause ab nächster Woche Vorstellungen aller Sparten unter freiem Himmel an. Einziger Haken: Es gibt nur jeweils 90 Plätze.

Konzerte, Opernklänge, Tanz und Schauspiel – auf all das dürfen sich Theaterfreunde in der Region Trier wieder freuen. Gleich nachdem das Land in der vergangenen Woche die Corona-Bestimmungen gelockert hat, haben Mitarbeiter des Trierer Theaters damit begonnen, die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorzubereiten. „Uns ist ein versöhnlicher Abschluss der Spielzeit sehr wichtig“, sagte Intendant Manfred Langner am Freitag auf jener Open-air-Bühne, die vom 12. Juni bis 4. Juli als neuer Spielort hergerichtet wurde. Das betreffe die Künstler und Akteure des Hauses genauso wie die Besucher. Bis zum Abbruch der Spielzeit Mitte März sah es so aus, als würde die Saison noch erfolgreicher werden als die Top-Spielzeit im Vorjahr (der TV berichtete). „Viele Menschen warten darauf, dass wir wieder spielen“, sagt Langner. Deshalb freut er sich sehr, dass der Corona-bedingte Stillstand endlich zum Ende kommt und Kulturdezernent Thomas Schmitt die Idee hatte, die Bühne im Brunnenhof neben der Porta Nigra fürs Theater zu nutzen, wo sie vielleicht auch den einen oder anderen Touristen anlockt. Kooperationspartner ist die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm). Im XL-Format an der Südseite des städtischen Brunnenhofs gelegen ermöglicht die Bühne die Einhaltung aller Corona-Schutz-Bestimmungen für die Akteure. „40 Seiten!“, erzählt Langner bei der Präsentation des kurzfristig auf die Beine gestellten Programms über sein ausgiebiges Studium der Hygiene-Verordnungen, von denen er in den vergangenen Wochen mehr gelesen habe als Theaterstücke. Schließlich müssen alle Produktionen auf den neuen Ort umkonzipiert werden zu „Brunnenhof-Editionen“, wie Langner sie nennt.