Konzerte : Balladen unterm Sternenhimmel

Konz Mit dem Tingvall-Trio spielen exzellente, hochkarätige Musiker im Roscheider Hof

Wer hätte das gedacht! Da verwandelt sich der nüchterne Eingangsplatz im Freilichtmuseum Roscheider Hof unversehens in ein Konzertforum – mit einer bescheidenen Bühne vor dem Eingang zum stillgelegten Restaurant und rundherum mit einer Bebauung, die akustisch ganz gewiss nur von Vorteil ist. Es liegt etwas sympathisch Improvisiertes in der Luft, und beim Publikum eine Verbindung aus Gelassenheit und Aufmerksamkeit. Und das Martin-Tingvall-Trio, das zweifellos andere, weitaus größere Foren kennt, es passt sich dieser Stimmung sensibel an.

Der Start ist so unspektakulär wie fast alles im Konzert. Eine instrumentale Ballade, melodisch weit ausholend, sehr melancholisch. „Ewigkeitsmaschine“ nennt sie Martin Tingvall in seiner Moderation. Dieses Stück ist für das Konzert wie ein Motto. Es enthält vieles von dem, was die Musik der Tingvalls auszeichnet. Die Formation bezieht zu traditionellem Jazz Abstand. In ihrer Musik klingt ein vokaler, ein sängerischer Grundzug mit.