Kultur : Das Trierer Theater stellt Weichen bis 2028

Freuen sich vor der neuen Bühne im Theatergarten über die Verträge: Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach (von links), Intendant Manfred Langner und sein künftiger Co-Intendant Lajos Wenzel. Foto: Anne Heucher

Trier Ein „Signal der Kontinuität“ an der Spitze des Trierer Theaters: Die Stadt verlängert die Verträge von Intendant Manfred Langner und Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach bis 2028. Und leistet sich eine zusätzliche Intendantenstelle. Der Clou: Sie kostet das Theater nicht mehr Geld.

Lauter optimistische Gesichter und viel Lob: Bereits zwei Jahre im Voraus hat die Stadt Trier festgelegt, wie die Spitze des Theaters bis 2028 aussehen soll. Die Verträge von Intendant Manfred Langner und Generalmusikdirektor (GMD) Jochem Hochstenbach werden dank ihrer erfolgreichen Arbeit um fünf Jahre verlängert, wie OB Wolfram Leibe in einer Pressekonferenz am Donnerstag verkündete. Weil Spielpläne und die entsprechenden Künstlerverträge einen großen zeitlichen Vorlauf brauchen, standen die Personalien bereits jetzt auf der Agenda. „Die fantastische Arbeit von Manfred Langner hat dazu geführt, dass Theaterkarten knapp wurden“, würdigte der OB die Leistung des Intendanten, der die Besucherzahlen seit 2018 in die Höhe schnellen ließ und 115 000 erreichte. Die Stadt setze mit den Vertragsverlängerungen „ein Signal der Kontinuität“ an das Haus mit rund 200 Beschäftigten.

Ab August 2023 wird das Theater zudem von einer Doppelspitze geführt. Langner bekommt auf eigenen Wunsch einen Co-Intendanten zur Seite, um angesichts der bevorstehenden Sanierung des Großen Hauses entlastet zu werden. Wenzel, derzeit Intendant an der Landesbühne in Neuwied, sei „ein Glücksfall“ für Trier, so Leibe, da er auch die Sparte Musiktheater übernehmen könne. Der derzeitige Spartenleiter Jean-Claude Berutti werde zwar weiter inszenieren, aber nicht als Direktor. Er werde einen Schritt kürzer treten.

Extra So lief die Entscheidung im Ausschuss Zu Beginn der Sitzung des Kulturausschusses der Stadt Trier am Mittwochabend präsentiert Wolfram Leibe, Oberbürgermeister der Stadt, der Öffentlichkeit eine Überraschung. Anders als der einzige Tagesordnungspunkt für die Sitzung vermuten lässt, geht es nicht nur um die Verlängerung der Verträge von Manfred Langner, Intendant des Theaters Trier, und Jochem Hochstenbach, Generalmusikdirektor am Theater, sondern auch um eine Erweiterung des Führungsteams am Haus am Augustinerhof. Er stellt Lajos Wenzel vor, der ab der Spielzeit 2022/2023 Langner und Hochstenbach bei der Leitung des Theaters unterstützen soll. Diese Initiative wird grundätzlich von allen Diskussionsteilnehmern begrüßt. Einzig Nicole Helbig (Bündnis 90/ Die Grünen) sieht in ihrer Fraktion noch Beratungsbedarf zu dem Thema. Sven Teuber Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat von Trier, spricht sich für eine Erweiterung des Führungsteams am Theater Trier ebenso aus wie der Vorsitzende der CDU-Fraktion Udo Köhler, Hermann Kleber (UBT) und Tobias Schneider (FDP). Mit großer Mehrheeit stimmte der im Anschluss tagende Steuerungsausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung diesen Vorschlägen zu.

Auch Langner führte sein Alter als Grund für die gewünschte Entlastung an – er wird übernächstes Jahr 65. Da er die lange geplante Sanierung des Theaters aber mitbetreuen wolle, „sollte man jetzt nicht die Pferde wechseln“, sagte er. Wenzel sei „eine echte Bereicherung für Trier“, so Langner, der mit dem Neuen bereits in Stuttgart zusammenarbeitete und viel Übereinstimmung in der künstlerischen Haltung sieht. „Wir wollen beide Theater fürs Publikum machen.“ Beide Intendanten werden künstlerisch gleichberechtigt sein. Für den Streitfall wurde eine Senioritätsklausel vereinbart, „aber ich wette um eine Kiste Wein, dass wir die nie brauchen“, so Langner.

Was verspricht der Neue? Lajos Wenzel bringe nicht nur viel Erfahrung, sondern auch „eine Menge hochinteressanter, frischer Impulse ein“, so Leibe. Wenzel sieht den Umzug des Theaters in Ausweichspielstätten als Chance, auf die er sich freue – „Interim als Bereicherung“. Jeder Spielort eröffne neue Möglichkeiten, sagte er bei seiner Vorstellung in Trier, wo er auch den „großen Rückhalt“ des Theaters in der Stadt lobte („tolle Chance, tolles Haus“). Er setze auf „spektakuläre Raumlösungen“, sagte er dem TV, zum Beispiel eine Oper in der Europahalle. Zudem will Wenzel die Digitalisierung voranbringen und neben dem Musiktheater seine Erfahrung im Kinder- und Jugendtheater einbringen. Das heißt für ihn: keine Extra-Sparte, sondern eine Arbeit nach einem integrierten Modell, wo Kinder und Jugendliche in jedem Bereich angesprochen werden durch eine zeitgemäße Ästhetik.

Kurz und bündig äußerte sich der GMD: Menschlich und musikalisch mache das Theater „sehr viel Spaß“ – „die Energie, die man reinsteckt, kommt auch zurück“.

Für den Umbau setzt die Stadt auf ein eigenes Projektmanagement, das den Bau professionell begleitet.

