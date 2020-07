Kultur : „Wir zeigen nicht nur Hau-drauf-Filme“

Der Kinopalast in Wittlich ist geöffnet. Inhaber Kurt Römer und seine Lebensgefährtin Heike Müller versprechen ein anspruchsvolles Programm in modernen Sitzen und mit der klassischen Kino-Verpflegung. Foto: TV/Myriam Kessler

Wittlich Zum ersten Mal seit zehn Jahren hat Wittlich wieder ein Kino. Die Betreiber Kurt Römer und Heike Müller legen dabei viel Wert auf ein kulturell hochwertiges Programm.

Lange Zeit mussten die Wittlicher kulturell darben. Der letzte Film im ehemaligen Kino Kintim flimmerte vor mehr als zehn Jahren über die Leinwand. Seitdem litten viele Wittlicher unter Kinoentzug – bis vergangene Woche. Da öffnete der neue und mehr als fünf Millionen Euro teure Kinopalast Eifel/Mosel seine Türen.

Die Investoren und Betreiber Kurt Römer und seine Lebensgefährtin Heike Müller haben dabei einen hohen Anspruch an das Programm, mit dem sie das kulturelle Leben in Wittlich bereichern möchten: „Es geht dabei besonders um die Vielfalt, die das Kinoprogramm zu bieten hat. Da soll für jede Altersgruppe etwas dabei sein, von Kindern bis Senioren“, sagt Römer.

Es sei wichtig, dass nicht nur die großen Blockbuster laufen, sondern dass auch Arthaus-Filme Spielzeit im Kino bekommen. Römer: „Arthaus-Filme sind Kulturfilme. Die sind nicht darauf ausgelegt, dass damit ein großes Kassenergebnis erzielt wird, sondern das sind besondere Filme. Im derzeitigen Programm zählen dazu „Berlin Alexanderplatz“ und „Marie Curie“. Im von ihnen betriebenen Kinopalast in Daun werde das breitgefächerte Programm schon so umgesetzt. „Der Vorteil in Wittlich ist, dass wir noch einen Saal mehr haben als in Daun und somit noch mehr Flexibilität, die Vielfalt zu gestalten“, sagt Römer.

Die Arthaus-Filme sind allerdings nicht das einzige Angebot, das den kulturellen Anspruch betont. In der „Filmauslese“ läuft eine Woche lang ein Film im Vorabendprogramm, der regulär eher weniger laufen würde. Römer: „Diese Filme sind oft sehr kritisch, regen zum Nachdenken an und behandeln aktuelle Situationen.“

Ein weiteres Angebot, das es in Zukunft in Wittlich geben soll, sind Filme in Originalsprache. „Das ist davon abhängig, welche Filme starten und was in originaler Vertonung geeignet ist. Das muss dann auch passen. Es ist aber auf jeden Fall klar, dass auch solche Filme laufen werden“, sagt Römer. Ebenfalls werde es bald in Wittlich die Sneak Preview geben, also eine Vorstellung, bei der vorher nicht bekannt ist, welcher Film gezeigt wird. Römer: „Da kann querbeet alles gespielt werden. Cineasten mögen diese Vorstellungen sehr gerne.“

Auch für Senioren wird es im Wittlicher Kinopalast einmal im Monat eine Veranstaltung geben. Beim Seniorenkino wird nach der Vorstellung noch ein Filmgespräch bei Kaffee und Kuchen angeboten. „So können die Senioren einen Nachmittag bei uns im Kino verweilen. Das ist eine schöne Möglichkeit, sich wiederzusehen oder auch kennenzulernen“, sagt Römer. Dieses Konzept sei in Daun bisher sehr erfolgreich gewesen, so dass das Seniorenkino zwei Mal im Monat angeboten wurde. Wegen Corona musste das in jüngster Zeit aber aussetzen. Römer: „Die Anzahl der Besucher wurde in Daun so groß, dass wir das Seniorenkino aufteilen mussten. Es kamen immer zwischen 150 und 250 Besucher im Monat nur zu diesen Vorstellungen.“

