Rückkehr von Deep Purple Rocklegenden zieht’s in die Region – zum letzten Mal?

Man sollte ja aufhören, wenn es am Schönsten ist - aber erstens: wer sagt einem, wann es soweit ist? Und zweitens: Ist es auf der Bühne nicht immer am Schönsten, schöner als anderswo? So hatten die britischen Rocklegenden Deep Purple schon mal 2017 eine Abschiedstour angekündigt, aber eher so halbherzig. Denn so ganz können und wollen Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover & Co. nicht auf das Live-Erlebnis verzichten.